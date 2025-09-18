Yarbay Murat Bakıcı: TEKNOFEST Türk Gençliğini Havacılıkla Buluşturuyor

SOLOTÜRK lideri Yarbay Murat Bakıcı, TEKNOFEST ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin gençlerin hayal gücünü ve havacılık tutkusunu güçlendirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:25
SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, TEKNOFEST etkinliği ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun gençlerin hayal gücünü geliştirdiğini belirterek, "TEKNOFEST Türk gençliğini Türk havacılığı ile buluşturuyor. Bizler de gurur duyuyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da açılış töreni kapsamında gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK pilotları, uçuşların ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

SOLOTÜRK'ün ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, TEKNOFEST 2025 kapsamında ilk gün gösteri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sabah gösterimizi izlediniz. Açılışımızı yaptık, takiben de açılış seremonisi yapıldı ve bütün coşkusuyla festivalimiz başlamış oldu. Bir hafta boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gençlere ilham: SOLOTÜRK'ün etkisi

Bakıcı, TEKNOFEST etkinliği ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun gençlerin hayal gücünü geliştirdiğine dikkat çekerek, "TEKNOFEST, Türk gençliğini Türk havacılığı ile buluşturuyor. Burada gençlerimizin önünde gösteri yapınca, gelecekte ne iş yapmak istediklerini görüyorlar aslında. Orada diyor ki ben SOLOTÜRK pilotu olacağım. Hava Harp Okulları'na gittiğimiz zaman söyleşilere, 'Hava Harp Okulları'na girmenizde SOLOTÜRK'ün etkisi var mı?' diye sorduğum zaman muhakkak ki eller kalkıyor ve soruyorum, nerede izlediniz? İşte TEKNOFEST İstanbul'da sizleri izledik komutanım. Orada gönlümüze havacılık sevdası düştü ve bu gönlümüze düşen sevdanın peşine biz düştük diyorlar. Bizler de gurur duyuyoruz." dedi.

Uçuş esnasında gösteriyi izleyenlerle göz teması kurduğunu belirten Bakıcı, "Hep yüksek süratle uçmuyoruz. Yavaş uçuş veya düşük süratlerde geçiş esnasında göz teması kurabilme imkanımız var. O esnada onların coşkusunu, heyecanını yüreğimizde hissediyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci gösteri pilotu Binbaşı Erhan Aydemir'den çağrı

SOLOTÜRK ikinci gösteri pilotu Binbaşı Erhan Aydemir ise ilk TEKNOFEST uçuşu olacağını belirterek, "Gençlerimizin ilgisi oldukça yüksek. Bizim en büyük amacımız, belki misyonumuz, onları geleceğe hazırlamak, faydalı birer birey yetiştirilmiş, vatanını, milletini seven, onlara hayırlı birer evlat olabilecek gençlerimizi burada motive etmek bizim en büyük amacımız. Gökyüzünde Türk'ün gücünü göstermek, milletimizin, ülkemizin gücünü, imkan ve kabiliyetlerini gökyüzünde sergilemek bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Tüm gençlerimizi, TEKNOFEST'in ilerleyen günlerindeki gösterilerimizi tüm halkımızla beraber izlemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival kapsamında, SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, uçuşların ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

