Yarın bugünden daha pahalı olacak! 2024 için tehlike çanları çaldı: Yandık ki ne yandık!

Merkez Bankası Başkanı olarak göreve gelen Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü çeyrekteki enflasyon raporunu kamuoyuna bizzat duyurdu. Kısa vadede enflasyonun geçici olarak yükseleceğini düşünen Erkan, 2024'te düşüşün zemininin hazırlandığı ifade etti.

TCMB Başkanı Erkan, açıklamasında Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e yükselttiğini belirterek “Enflasyon kısa vadede geçici olarak yükselecek. Enflasyon düşüşünün 2024 yılında başlaması için zemini özenle hazırlıyoruz. 2025 sonrası dönemi ise istikrar sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Enflasyondaki düşüş hızlanırken öngörülebilirlik artacaktır. Deflasyon döneminde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler istikrarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacaktır. . 2023 yılı sonuna kadar 2024 yılının ikinci çeyreğinde faiz artırımlarının olumlu etkilerini hissetmeye başlayacağız. Deflasyon başladığında, geçici göreli fiyat ayarlamalarının yerini döviz kuru istikrarı, cari işlemler hesabındaki iyileşmeler, mali disiplin, kalıcı sermaye girişleri ve artan projeksiyonlar alacaktır. 2025 sonrasını bir istikrar döneminde bir başlangıç olarak görmekteyiz. Bu dönemde enflasyon hızla düşerken öngörülebilirlik artıyor." ifadelerini kullandı.





İslam Memiş'ten açıklama: "2024 yılı biraz sancılı geçecek"

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erkan'ın enflasyon hakkındaki sunumunu başarılı bulduğunu açıklayarken, aynı zamanda da 2024'ün kötü haberini verdi. Memiş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından bir "belirsizlik" sürecinin başladığını anlıyorum. Powell, "Şartlar konusunda dikkatli olun," dedi. Fed piyasadan bıçak sırtında ayrılıyor.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumunu başarılı buldum. Hayallerden uzak, gerçek beklentileri anlatıyor. Bu göreve ilk atandığında halkla tanışmasını istedim. Çünkü dedikodular ve bilgi kirlilikleri belirsizliğin önüne geçecekti.

2024'ün de acı dolu bir yıl olacağını düşünüyorum. İyileşmemiz iki yıl sürecek. Cari açıkları, zorunlu karşılıkları, faiz politikasını yönetmek vs. oldukça zor ama imkansız değil.

Hepsi ve hepimiz için zor. Önemli bulduğum çözüm İLETİŞİM. Şimdiye kadar erişemediğimiz İLETİŞİM'dir.

Bu ülkede çok değerli, tecrübeli ve vatansever hocalar bulunmakta. İstişareler yapılmalı, seminerler yapılmalı. Sert siyasi tartışmalar bizi kurtarmayacak. Türkiye'nin asıl sorunu ekonomidir. Popülist söylemler boşunadır. Söylenecek çok şey var, yapılacak çok şey var. Yılın geri kalan dört ayının oldukça istikrarsız olacağını düşünmekteyim.