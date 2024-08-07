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Yarın İçin Elektrik Fiyatları: Spot Piyasa Güncel Rakamlar

Yarın için elektrik fiyatları, spot piyasada en yüksek 3000 lira, en düşük 1851 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:17
Yarın İçin Elektrik Fiyatları: Spot Piyasa Güncel Rakamlar

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1851 lira 29 kuruş olarak kaydedildi.

İşlem Hacminde Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugün işlem hacmi yaklaşık %0,9 artarak 1 milyar 814 milyon 99 bin 655 lira seviyesine ulaştı.

Fiyat Belirlemeleri

Gün öncesi piyasa verilerine göre yarının en yüksek fiyatı 19.00 ve 20.00 saatlerinde 3 bin lira olurken, en düşük fiyat 07.00'de 1851 lira 29 kuruş olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Yarının piyasa fiyatlarının aritmetik ortalaması 2 bin 661 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalaması ise 2 bin 677 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü Spot Fiyatlar

Bugünkü işlemlerde spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük ise 1851 lira 29 kuruş olarak değerlendirildi.

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