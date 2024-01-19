Yarından itibaren tanesi 8 TL'ye satılacak! Dev zam cepleri yakacak
Bir zam haberi daha geldi! Tanesi 8 TL oldu! Tüm detaylar haberimizde.
Vatandaş her yeni güne zam haberiyle uyanmaya devam ediyor! Yeni zam duyurusu yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TANESİ 8 TL OLDU
Denizli ilinde 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmek 5 TL'den satılıyordu. 8 Temmuz tarihinde yapılan zamlarla birlikte ekmek fiyatları 7 TL olarak belirlenmişti.
İlde ve ilçelerde ekmek fiyatı 12 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8 TL'ye yükseldi. Zam haberini Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban duyurdu.