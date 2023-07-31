Yasaklar kimin umrunda! İkinci el otomobilde yeni oyun ifşalandı: Tuzağa düşenler kara kara düşünüyor

Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz 2023 tarihinde yönetmelik değişikliği yaparak, 15 Temmuz 2023'ten itibaren ikinci el taşıtların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan verilmesini, 1 Ocak 2024'e kadar yasaklamıştı.



Ancak bu düzenlemeyi ihlal edenler için 300 bin liralık ceza uygulanmasına rağmen, bazı araç satıcıları çeşitli yollarla kısıtlamayı aşmaya çalışıyor. Özellikle 'ekstralar' bahane edilerek araçların fiyatı sıfır fiyatını aşmış gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, salgın sürecindeki üretim ve lojistik sıkıntıları nedeniyle araç fiyatlarının arttığını belirtiyor ve geçen yıl getirilen sıfır araçların 6 ay ve 6 bin kilometre kuralının bireysel olarak araç alıp satanları kapsamamasının fiyat artışlarını önlemeye yetmediğini ifade ediyor.





Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuda yeni önlemler alırken, MASFED Genel Başkanı, ilanlarda yer alan ikinci el araç fiyatlarının distribütör tarafından belirlenen sıfır fiyatının üzerine çıkamayacağı düzenlemesine rağmen, zaman zaman vatandaşların farklı fiyatlarla karşılaştığına dikkat çekiyor.

Araç alım satımında gerçek kişilerin oynadığı roldeki "al-sat"çıların, vergi ödemeden ayak üstü alıp satmasının ciddi bir kayıt dışılık olduğu belirtiliyor. Cezai uygulamaların bu durumun önüne geçeceği düşünülüyor ve 3 ve üzerinde araç alıp satanlara cezai işlemler uygulanması beklentisi dile getiriliyor.

Ayrıca, piyasada ÖTV artışı yapılacağına yönelik iddiaların, fiyatları artırmak için kasıtlı olarak yayıldığı düşünülüyor. Sektör temsilcileri böyle bir konunun gündemde olmadığını belirtiyor ve tüketicilere piyasa dengesini bozmaya çalışan söylentilere itibar etmemelerini öneriyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de, kamunun alınan önlemlere rağmen otomobil bayileri, distribütörler ve ikinci el araç alım satımı yapanların düzenlemelere karşı geldiğini ifade ediyor. Bu nedenle düzenlemelerin daha etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguluyor.



