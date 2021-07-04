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Yaşlılık ve bakım aylıklarına Temmuz'da zam yağmuru! Destek 1785 TL'ye çıkacak..

Devletin evde bakıma muhtaç ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlarda Temmuz ayında bir artış yaşanması bekleniyor. Açıklanacak enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte evde bakım aylığının 1785 TL, 65 yaş ve üzeri yaşlılık aylığına da 822 TL gibi bir artış olacağı öngörülüyor.

04 Temmuz 2021 Pazar 10:24
Yaşlılık ve bakım aylıklarına Temmuz'da zam yağmuru! Destek 1785 TL'ye çıkacak..
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Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ile emeklilerin maaşlarında bir artış yaşanması beklenirken devletin vatandaşlara sunduğu sosyal yardım desteklerinde de bir yükselme yaşanacağı öngörülüyor.


Yarın saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon veriler sonrasında evde bakım aylıklarının 1785 TL'ye çıkabileceği belirtilirken 65 yaş aylıklarının 822 TL, engelli aylığının ise 656 ila 984 TL seviyelerinde olması bekleniyor. 

Bu ay içerisinde yapılacak olan zammın yüzde 7.67 oranında olması düşünülürse şuan 763 TL alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların maaşları 822 TL'ye yükselecek. Bakıma muhtaç olduğu belirtilen yaşlı vatandaşlar için ödenen 1657 TL ise artışla birlikte 1785 liraya çıkacak. Yüzde 40-69 arasında ellerinde engelli raporu bulunan vatandaşlar için ödenen aylık 609 TL'nin de yapılması değerlendirilen 7.67 oranındaki artışla birlikte aylıkları engellilik durumuna göre 656 TL ile 984 TL arasında olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 04.07.2021 10:24
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Engelli MaaşıSosyal YardımTemmuz ZammıYaşlılık AulığıEvde Bakım Ağlığı
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