Yastık altında altın biriktiren para basacak! 1 Ocak'tan sonra ekranlarda bu rakam gözükecek!

Altın yatırımcısına ışık tutan isimlerden biri olan ALB Yatırım'ın Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, son açıklamasında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunu ve yatırımcılara umut veren açıklamalar yaptı.

ALTIN FİYATI NEDEN YÜKSELİYOR?

ALB Yatırım'n Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın sektöründe son dönemde çok güçlü hareketlerin yaşandığını söylerken “Altının sert dalgalanmasının en önemli nedeni ons altının fiyatındaki keskin artıştır. Bunun temel nedeni piyasanın, başta Fed olmak kaydıyla merkez bankalarının bundan sonra faiz artırmayacağını ve yakın zamanda faiz indirimine başlayacağını öngörmesidir.” şeklinde ifadeler kullandı.





2024 yılının altın yıl olacağını vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, “2024 altın yıl olacak. Artık çekilme bir satın alma fırsatıdır. Evet gemi biraz rotadan çıktı, şu anda seviyeler yüksek ama ne olursa olsun açıkçası Fed'in yeniden faiz artırımına gideceğini düşünmüyoruz. Fed üyeleri kendilerini oldukça şahin bir üslupla ifade ediyorlar. Altında zaman zaman bir düzeltme görebiliriz ama düşüş çok sert olmayacak. Düzeltme bir satın alma fırsatı olacak." diye konuştu.

‘HER GERİ ÇEKİLME ALTIN ALIM FIRSATIDIR’

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yorumlarına şöyle devam etti: “2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ons altında ve gram altında tarihi zirveler göreceğiz. Altın alımı açısından seviye oldukça yüksek ve kısa vadeye göre daha düşük. Ancak altının 2024'te yükselişe geçeceğini varsayarsak her geri çekilmelerde bir satın alma fırsatı doğacaktır. Bu nedenle kademeli olarak para çekme işlemi bir satın alma olarak değerlendirilebilir. Çünkü 2024’te güçlü bir trend göreceğiz.”