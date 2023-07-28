Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! FED kararı sonrası etekler tutuştu!

Altın piyasasında FED'in faiz kararının açıklanmasının ardından hareketlilik devam ediyor. Piyasalar altın fiyatlarında yaşanan yükselişi yakından takip ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. İslam Memiş, Fed'in faiz artışının altın fiyatlarında kısa süreli düşüşlere neden olabileceğini belirtti ve ons altın için 1973 dolar seviyesine yönelik bir düşüş beklentisi olduğunu ifade etti.



MEMİŞ POWELL'İN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ





Altın kahini İslam Memiş, Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımıyla ilgili açıklamalarını da dikkatle değerlendirdi ve gelecek aylarda faiz artırımına gidilmeyeceği kanaatinde olduğunu belirtti. Buna rağmen ons tarafında yükseliş görüleceğini ve altın fiyatlarında düşüşlerin başlayabileceğini öngördü.

Gram ve çeyrek altın içinse farklı senaryolar göze çarpıyor. İslam Memiş, gram altında çift yönlü bir kaldıraç olacağını vurgulayarak yılsonuna kadar 2000 lira sınırının kolaylıkla aşılacağına inandığını dile getirdi. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında turizm gelirlerinin azalması ve dolar kurundaki yükselişle birlikte yukarı yönlü hareketler beklendiğini söyledi.

Emtia piyasalarında ise genel bir yükseliş trendi öngörüldü. Altında fiyat düşüşlerinin gelecek haftaya sarkmadan görülebileceği tahmin edildi ve dolar kuru ile birlikte gram/TL tarafında alım fırsatlarının doğabileceğine dikkat çekiliyor. Altın yatırımcıları, İslam Memiş'in tahminlerini yakından takip ederek doğru adımları atabilirler.