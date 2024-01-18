Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! O tarihi bekleyen parasını ikiye katlar

2023'te altın yatırımını tercih edenlere yönelik 2024'te daha güzel günler gelebilir. Abdurrahman Yıldırım'a göre altına yatırım yapmak olumlu bir trend olabilir.

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! O tarihi bekleyen parasını ikiye katlar
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Ekonomist Abdurrahman Yıldırım'a göre altının 2024 yılında da yatırımcılara faydası olmaya devam edecek. Dolar kurunun düşeceğini söyleyen Yıldırım, küçük yatırımcılara altına yatırım yapmaları konusunda olumlu tavsiyelerde bulundu.

Abdurrahman Yıldırım, "Nasıl Bir Ekonomi?" YouTube kanalında önemli bir değerlendirme yaparak, her iki kıtada faiz indirimlerinin 2024 ortalarında başlayabileceğini söyledi. Yıldırım, faiz indiriminin doların değerini düşüreceğini belirterek, geçen yıl ortalama dolar endeksinin 103 olduğunu ancak bu yıl ortalama 102 veya 101 dolara çıkmasının muhtemel olduğunu aktardı.

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat

Doların bu yılki zayıflığının nedeninin dolar faizlerinde meydana gelen düşüş olduğunu açıklayan Abdurrahman Yıldırım, "Faizlerde beklenen düşüş zaten 5 katı 25 baz puan. Faiz oranları düştüğünde paranın değerinin düşmesi normaldir. Aynı şey euro için de geçerli olacak." dedi.

Ünlü ekonomist, 2024'te faizlerin düşmesiyle doların zayıflamaya devam edeceğini, doların zayıflığına karşı eğilim gösteren altının değerinin ise yükselmeye devam edeceğini de ifade etti.

"Altının en büyük rakibi ABD tahvil faizleridir" diyen Yıldırım, para politikasının gevşemesi ve enflasyonla mücadelenin sona ermesinin altının önünü açtığını ve yatırım yapmayı mümkün hale getirdiğini sözlerine ekledi.

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