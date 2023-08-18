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Yastık altında altın biriktirenler bayram edecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi

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Yastık altında altın biriktirenler bayram edecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi
Finans Uzmanı İslam Memiş, Çin kaynaklı gelişmelerin piyasaları nasıl etkileyeceği hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Memiş, özellikle altın ve gümüş piyasalarının yakın gelecekteki seyrini tarih vererek öngörüsünü paylaştı. İşte ayrıntılar...

Uzman İslam Memiş, gram altına ilişkin önemli uyarılarda bulunduğu Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yaptığı açıklamalarda Memiş, şu ifadeleri kullandı:

SERBEST PİYASADA 1.712 LİRA

İSLAM MEMİŞ

Finans uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş ons fiyatlarının destek seviyelerini bir kez daha test ettiğini belirtti. Özellikle 1.890 dolar seviyesi altın için, 22,05 dolar seviyesi ise gümüş için destek olarak görülmekte. Doları elinde bulunduranlar için, parite üzerinden avantajlı fırsatlar görebilirler. USD/ALTIN paritesi 62.890 dolara, USD/GÜMÜŞ paritesi ise 742 dolara işaret ediyor. Paritelerdeki bu durumun değişmeyeceğine vurgu yapıyor. Ekranlarda görünen 1.655 lira değerindeki gram altının, serbest piyasalarda 1.712 lira olduğunu ifade ediyor. Bankalarda ise bu değerin 1.632 ila 1.683 lira arasında farklılık gösterdiğini vurguluyor. Memiş, yatırımcıların bu farklılıkları dikkate alarak işlem yapmaları gerektiğini belirtiyor.

Küresel finans piyasalarının en büyük risklerinin iflaslar ve işsizlik olduğuna dikkat çeken Memiş, özellikle Çin kaynaklı haber akışlarının önemli bir etken olduğunu vurguluyor. İlerleyen dönemde, ekim ayından itibaren altın ve gümüş fiyatlarında agresif yükselişlerin ve gerçek değerlerin beklenmesi gerektiğini öngörüyor. Altın ons fiyatının ilk hedefini 2.150 dolar olarak belirtirken, gümüş ons fiyatının ise ilk hedefini 26 dolar olarak öngörüyor.

Ekonomi
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