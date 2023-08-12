Yastık altında altın dolar biriktirenler orda durun! Bunu yapmayan pişman olacak

Finans Uzmanı İslam Memiş, geçmişteki ifadelerini anımsatarak altın ve dolar yatırımcılarına önerilerde bulundu.

Uzman isim, borsa ile ilgili öngörülerine değinerek, "Borsa İstanbul, yüzde 1.26 değer artışıyla 7258 puanda günü tamamladı. Gün içinde 7174 seviyesine geriledi, ardından yükseliş gösterdi. Benim beklentim, kar satışlarına hazır olunmalı; aniden satış gelirse bunu alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Yabancı yatırımcıların da hareketliliği arttı. 280 dolar hedef seviyesi önemli; bu seviyelerin devamını göreceğiz. Düşüşlerde alım fırsatı yakalarız, ancak 7000 üzerinde alım yapmayı düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Dolar ile ilgili değerlendirmelerine de yer veren İslam Memiş, "Dolar/TL kurunda dalgalanmalar gözlemledik ve durum karışık. Resmi ve serbest piyasa kurları arasındaki makas devam ediyor. Resmi kur 26.95 seviyesinde, serbest piyasada ise 27.05 civarında işlem görüyor. Türkiye'nin risk priminde artış yaşandı. Dolar kurunda yukarı yönlü dalgalanmalar 27 seviyesinin üzerine çıkma eğiliminde. Doların TL'yi etkileyen bir diğer faktör ise dolar-euro paritesinin geri çekilmesi. Dolar endeksi de 102 seviyesinin üzerinde, bu durum da TL'ye pozitif yansıyor. Elinde dolar bulunduran yatırımcıların fırsatları iyi değerlendirmesi önemli; doları tutmaya devam edenler için avantajlar mevcut. Euro/dolar paritesi 1.10'un altına inebilir, bu da euro ile dolar arasında avantajlı bir durum oluşturuyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor." dedi.





Altın fiyatlarına da değinen Memiş, "1985 dolar direnci ile 1935 dolar destek seviyesi önemli. Ons altın 1937 dolar civarında, alınabilir bir noktada bulunuyor. 1920 seviyesine kadar geri çekilmeler olabilir, ancak buradan giriş yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ağustos ayında 2000 dolar üzerine ataklar beklediğimizi ifade etmiştik. Elinde dolar olan ve altın almayı düşünen yatırımcılar bu fırsatları gözden geçirmeli." şeklinde konuştu.

Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin ise, "Doların 27 seviyesinin üzerine çıkamaması gram altını olumsuz etkiledi. 1680-1730 lira aralığı önemli bir bant oluşturuyor. Bu aralık içinde dalgalanmalar yaşandı. 1730 seviyesi görüldü, şimdi sıra 1680'e geldi. Serbest piyasada gram altın 1700'ün altına düşmüş durumda. Ons altını yakından takip etmek gerekiyor. Hızlı yükselişlerde 1750 veya 1770 seviyelerini görebiliriz, bu sürpriz olmaz. 1680-1730 aralığı halen geçerli. 1730'da olduğu gibi 1680 seviyesi de önemli bir alım fırsatı sunabilir." şeklinde önerilerde bulundu.