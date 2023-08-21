  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Yastık altında, bankada dolar biriktirenler dikkat! O tarihten sonra zengin olacaksınız

Yastık altında, bankada dolar biriktirenler dikkat! O tarihten sonra zengin olacaksınız

Yayınlanma:
Yastık altında, bankada dolar biriktirenler dikkat! O tarihten sonra zengin olacaksınız
Ünlü ekonomi analisti Selçuk Geçer, dolar yatırımcılarına çarpıcı bir uyarıda bulundu. Geçer, son dönemde yaptığı açıklamalarla doların ciddi baskı altında olduğunu belirterek, yatırımcılara tetikte olmaları gerektiği mesajını iletti. Fakat, doların ne zaman yükselebileceği konusundaki soruya net bir cevap vermek zor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolarla ilgili yaptığı son değerlendirmelerle yatırımcılara önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle elinde dolar bulunduranların sabırlı olmaları gerektiğini belirten Geçer, dolar borcu olanların ise acele etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Güncel verilere dayanarak yaptığı bu açıklamalar büyük ilgi gördü.

35 TL SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRMESİ BEKLENİYOR

DOLAR

Geçer'in öne çıkardığı nokta, dolar kuruyla ilgili kısa vadede büyük dalgalanmaların yaşanabileceği yönünde. 35 TL seviyesinin dolar için hedeflenebileceğini ifade eden Geçer, bu durumun dolar borcu olanlar için yeni bir fırsat penceresi açabileceğini ve doğru anı yakalamanın önemine işaret etti.

Uzman ekonomist, doların 35 TL'ye kadar yükselebileceği tarih hakkında da ipuçları verdi. Önümüzdeki haftalarda doların istikrar kazanacağını belirten Geçer, özellikle Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte dikkat çekici gelişmelerin beklenebileceğini vurguladı.

Geçer'in odaklandığı noktalardan biri de değerli maden ve dolar yatırımcıları oldu. Ekim ayının ardından hızlı bir artışın söz konusu olabileceğini belirten Geçer, zirve seviyelerine doğru hızlı bir yolculuğun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dolar kurundaki önceki durgunluğun sona erdiğini vurgulayan Geçer, erken aşamada doların yükseliş işaretlerini gözlemlediğini açıkladı. Ancak Geçer'e göre, doların yakın gelecekte 38 TL seviyelerini hedeflemesi gerektiği düşüncesi ağırlık kazanıyor.

Uzman, ilerleyen aylarda göz önünde bulundurulabilecek bu rekabetçi seviyenin tahmin edilmesinin zor olabileceğini ve bu yükselişin Eylül veya Ekim aylarına kadar devam edebileceğini öngördü. Gelecek adımları atarken yatırımcılara dikkatli olma tavsiyesinde bulundu.

Ekonomi
Hemen nakit para lazım diyenlere 25.000 TL kredi! Garanti Bankası şubeleri dolup taşacak
Hemen nakit para lazım diyenlere 25.000 TL kredi! Garanti Bankası şubeleri dolup taşacak
QNB Finansbank müşterilerine özel kampanya! Emeklilerin hesaplarında 50.000 TL aktarılacak! Tek şart...
QNB Finansbank müşterilerine özel kampanya! Emeklilerin hesaplarında 50.000 TL aktarılacak! Tek şart...
Bakanlık başvuran kişilere 500.000 TL verecek! Üstelik sadece bu şartı sağlamak yeterli
Bakanlık başvuran kişilere 500.000 TL verecek! Üstelik sadece bu şartı sağlamak yeterli
İnternetten başvurana 10.000 TL şipşak! Enpara bunu yapanlara kredisiz 10.000 TL veriyor
İnternetten başvurana 10.000 TL şipşak! Enpara bunu yapanlara kredisiz 10.000 TL veriyor
4A 4B 4C çalışanları dikkat! Emekli maaşı hesaplaması değişti: İşte yeni maaş tablosu
4A 4B 4C çalışanları dikkat! Emekli maaşı hesaplaması değişti: İşte yeni maaş tablosu
Öğrencilere vergisiz iPhone müjdesi! iPhone 11-12-13-14 ÖTV'siz fiyatları bayram ettirecek
Öğrencilere vergisiz iPhone müjdesi! iPhone 11-12-13-14 ÖTV'siz fiyatları bayram ettirecek
Memurlara TOKİ'den dev kampanya! Kirada oturanı ev sahibi yapacak: Ankara, İstanbul, İzmir ve o iller...
Memurlara TOKİ'den dev kampanya! Kirada oturanı ev sahibi yapacak: Ankara, İstanbul, İzmir ve o iller...