Yastık altında, bankada dolar biriktirenler dikkat! O tarihten sonra zengin olacaksınız

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolarla ilgili yaptığı son değerlendirmelerle yatırımcılara önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle elinde dolar bulunduranların sabırlı olmaları gerektiğini belirten Geçer, dolar borcu olanların ise acele etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Güncel verilere dayanarak yaptığı bu açıklamalar büyük ilgi gördü.

35 TL SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRMESİ BEKLENİYOR





Geçer'in öne çıkardığı nokta, dolar kuruyla ilgili kısa vadede büyük dalgalanmaların yaşanabileceği yönünde. 35 TL seviyesinin dolar için hedeflenebileceğini ifade eden Geçer, bu durumun dolar borcu olanlar için yeni bir fırsat penceresi açabileceğini ve doğru anı yakalamanın önemine işaret etti.

Uzman ekonomist, doların 35 TL'ye kadar yükselebileceği tarih hakkında da ipuçları verdi. Önümüzdeki haftalarda doların istikrar kazanacağını belirten Geçer, özellikle Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte dikkat çekici gelişmelerin beklenebileceğini vurguladı.

Geçer'in odaklandığı noktalardan biri de değerli maden ve dolar yatırımcıları oldu. Ekim ayının ardından hızlı bir artışın söz konusu olabileceğini belirten Geçer, zirve seviyelerine doğru hızlı bir yolculuğun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dolar kurundaki önceki durgunluğun sona erdiğini vurgulayan Geçer, erken aşamada doların yükseliş işaretlerini gözlemlediğini açıkladı. Ancak Geçer'e göre, doların yakın gelecekte 38 TL seviyelerini hedeflemesi gerektiği düşüncesi ağırlık kazanıyor.

Uzman, ilerleyen aylarda göz önünde bulundurulabilecek bu rekabetçi seviyenin tahmin edilmesinin zor olabileceğini ve bu yükselişin Eylül veya Ekim aylarına kadar devam edebileceğini öngördü. Gelecek adımları atarken yatırımcılara dikkatli olma tavsiyesinde bulundu.