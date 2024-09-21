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Yatırım Araçları Geçen Haftayı Kazançla Tamamladı

Borsa, altın ve dolar geçen hafta yatırımcılara kazandırdı. Borsa İstanbul'da önemli yükselişler gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:04
Yatırım Araçları Geçen Haftayı Kazançla Tamamladı

Yatırımcı Rehberi: Kazançlı Hafta

Son bir hafta içerisinde altın, borsa ve dolar gibi yatırım araçları yatırımcılara kazanç sağladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %2,22 değer kazanarak 9.900,25 puan seviyesinde tamamladı. Endeks, hafta içerisinde en düşük 9.567,10 ve en yüksek 10.008,72 puanı gördü.

Borsa İstanbul Üzerindeki Yükselişler

Aynı dönemde Borsa İstanbul'un farklı endeksleri de olumlu bir performans gösterdi. Mali Endeks, %4,35 artışla 11.283,77 puana çıkarken, Hizmetler Endeksi %0,94 artışla 9.691,97, Sanayi Endeksi %0,96 artışla 13.248,15 ve Teknoloji Endeksi %0,20 değer kazanarak 12.952,71 puana ulaştı.

Yükselişte Olan Hisseler

BIST 100 endeksinde bu hafta en çok kazanan hisse senedi Koza Anadolu Metal Madencilik oldu ve %13,53 değer kazandı. Onu %11,40 artışla Gübre Fabrikaları ve %10,73 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi. Öte yandan, en çok değer kaybeden hisseler arasında %13,48 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, %12,52 ile Borusan Boru Sanayi ve %5,04 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama yer aldı.

Altın ve Dolar Fiyatlarının Artışı

Geçen hafta, 24 ayar külçe altının gram fiyatı %1,92 artışla 2.866 lira, Cumhuriyet altınının fiyatı ise %3,33 değer kazanarak 19.124 lira seviyesine yükseldi. Doların satış fiyatı %0,56 artışla 34,1150 lira olurken, avronun satış fiyatı %1,17 artışla 38,0680 lira olarak belirlendi. Ayrıca, İngiliz sterlininin satış fiyatı %1,59 artışla 45,3030 lira ve İsviçre frangının fiyatı ise %0,07 artışla 40,1440 lira oldu.

(Sürecek)

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