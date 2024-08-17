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Yatırım Araçları Haftalık Değerlendirme

Bu hafta yatırım araçları arasında altın ve dolarda kazanç, BIST 100'de ise kayıplar yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:03
Yatırım Araçları Haftalık Değerlendirme

Yatırım Araçlarında Haftalık Değerlendirme

Yatırımcılar için bu hafta piyasalar karmaşık bir görünüm sergiledi. Özellikle altın ve dolar yatırımcısına kazandırırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kayıplar yaşadı.

Borsa İstanbul Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama %0,86 değer kaybıyla 9.821,96 puan seviyesinden kapattı. Endeks hafta içinde en düşük 9.708,34 puanı görürken, en yüksek değeri 10.078,12 puan oldu.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi %0,42 değer kazanarak 10.835,25 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi %1,27 azalarak 9.778,52 puan, Sanayi Endeksi %1,36 kayıpla 13.444,88 puan ve Teknoloji Endeksi de %0,49 değer kaybıyla 13.483,86 puana geriledi.

Hisse Senedi Performansları

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok prim yapan şirket %10,29 ile Şekerbank oldu. Batıçim Batı Anadolu Çimento %9,94 ile ikinci sırada, ardından da Akbank %7,37 ile sıralandı.

Değer kaybı yaşayan hisseler arasında ise %10,49 ile Anadolu Grubu Holding, %9,83 ile Tukaş Gıda Sanayi ve %9,29 ile Kardemir (D) öne çıkıyor.

Borsa İstanbul'da en değerli şirketler arasında Koç Holding 460 milyar 11 milyon lira, Garanti BBVA 457 milyar 800 milyon lira ve Türk Hava Yolları 405 milyar 30 milyon lira değerle ön plana çıktı.

Altın ve Dolar Fiyatları

Geçen hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı %2,63 artışla 2.688 liraya, Cumhuriyet altını ise %2,46 artarak 17.735 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı %0,49 artışla 33,7010 liraya, avronun satış fiyatı %1,16 artarak 37,0610 liraya yükseldi.

İngiliz sterlini ise %1,63 artışla 43,4530 liraya çıktı. Öte yandan, İsviçre frangı ise 38,8170 lira seviyesinde sabit kaldı.

(Sürecek)

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