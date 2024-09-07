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Yatırım Araçları Piyasasındaki Son Gelişmeler

Bu hafta dövizler kazandırırken borsa ve değerli metaller kaybettirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:06
Yatırım Araçları Piyasasındaki Son Gelişmeler

Yatırım Araçlarının Performansı

Geçtiğimiz hafta yatırımcılar, avro, sterlin ve İsviçre frangıyla kazanç sağlarken, borsa, altın ve dolar değer kaybı yaşadı.

Borsa İstanbul’un Performansı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,63 değer kaybıyla 9.771,16 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.768,60, en yüksek ise 10.159,21 puanı gördü.

Aynı dönemde; Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,16 değer kazanarak 11.098,73 puana ulaştı. Hizmetler Endeksi yüzde 0,41 gerileyerek 9.607,60, Sanayi Endeksi yüzde 0,95 azalışla 13.182,19, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,70 değer kaybıyla 12.957,42 puana düştü.

Hisse Senedi Performansları

Borsa İstanbul’da en çok değer kazanan hisse senedi Borusan Boru Sanayi oldu ve yüzde 20,08 artış gösterdi. Bu şirketi yüzde 14,03 ile Katılımevim, yüzde 13,32 ile VakıfBank takip etti.

Değer kaybı yaşayan hisseler arasında ise; yüzde 9,06 ile Tofaş, yüzde 8,37 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 7,23 ile Anadolu Efes Biracılık öne çıktı.

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler arasında ise Koç Holding 468 milyar 633 milyon lira, Garanti BBVA 464 milyar 100 milyon lira ve Türk Hava Yolları 404 milyar 685 milyon lira ile yer aldı.

Değerli Metaller ve Dolar

Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı %0,29 azalarak 2.749 liraya, Cumhuriyet altının fiyatı ise %2,02 düşerek 18.343 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı %0,26 azalışla 33,9790 lira olurken, avronun satış fiyatı %0,03 artarak 37,6970 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı ise %0,03 artışla 44,7780 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise %0,42 artarak 40,2540 liradan işlem gördü.

(Sürecek)

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