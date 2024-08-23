Yatırım Araçlarının Bu Haftaki Performansı

Yatırım Araçlarının Haftalık Durumu

Bu hafta, yatırım araçlarının performansında dikkat çeken gelişmeler kaydedildi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,57 değer kaybı yaşadı. Altın fiyatları ise yüzde 2,23 oranında artış gösterdi.

BIST 100 Endeksi ve Hisse Senetleri

BIST 100 endeksi, en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puan seviyelerine ulaşarak haftayı kapattı. Önceki haftanın kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybıyla 9.668,10 puandan işlem gördü.

Altın Fiyatlarındaki Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 2,23 artışla 2.748 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınlarının satış fiyatı da yüzde 3,21 artarak 18.305 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı ise, geçen hafta sonu 4.451 liradan 4.590 liraya yükseldi.

Döviz Kurları

ABD doları yüzde 0,89 değer kazanarak 34,0000 liraya ulaşırken, avro/TL de yüzde 2,53 artışla 38,0000 liraya yükseldi.

Yatırım Fonları ve Performansları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73 değer artışı yaşarken, emeklilik fonları yüzde 0,41 oranında değer kazandı. Kategorilere göre değerlendirildiğinde, en çok kazandıran yatırım fonları arasında Kıymetli Maden fonları yüzde 3,54 ile öne çıktı.