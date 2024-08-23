Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yatırım Araçlarının Bu Haftaki Performansı

Yatırım araçları haftalık performansında hisse senetleri değer kaybederken altın ve dövizde artış görüldü.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:55
Yatırım Araçlarının Bu Haftaki Performansı

Yatırım Araçlarının Haftalık Durumu

Bu hafta, yatırım araçlarının performansında dikkat çeken gelişmeler kaydedildi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,57 değer kaybı yaşadı. Altın fiyatları ise yüzde 2,23 oranında artış gösterdi.

BIST 100 Endeksi ve Hisse Senetleri

BIST 100 endeksi, en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puan seviyelerine ulaşarak haftayı kapattı. Önceki haftanın kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybıyla 9.668,10 puandan işlem gördü.

Altın Fiyatlarındaki Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 2,23 artışla 2.748 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınlarının satış fiyatı da yüzde 3,21 artarak 18.305 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı ise, geçen hafta sonu 4.451 liradan 4.590 liraya yükseldi.

Döviz Kurları

ABD doları yüzde 0,89 değer kazanarak 34,0000 liraya ulaşırken, avro/TL de yüzde 2,53 artışla 38,0000 liraya yükseldi.

Yatırım Fonları ve Performansları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73 değer artışı yaşarken, emeklilik fonları yüzde 0,41 oranında değer kazandı. Kategorilere göre değerlendirildiğinde, en çok kazandıran yatırım fonları arasında Kıymetli Maden fonları yüzde 3,54 ile öne çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!