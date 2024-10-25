Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı

Yatırım Araçlarının Performansı

Bu hafta, Borsa İstanbul'da işlem gören yatırım araçlarının performansında dikkat çekici değişiklikler yaşandı.

Hisse Senetleri ve Dolar

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,31 değer kazandı. Aynı dönemde, dolar/TL yüzde 0,12 artış gösterirken, altının gram fiyatı da yüzde 0,80 değer kazandı. Öte yandan, avro/TL'de ise yüzde 0,03 düşüş yaşandı.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, en düşük 8.642,18 ve en yüksek 8.921,64 puanı gördü; haftayı %1,31 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %0,80 artışla 3.015 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %0,97 artışla 20.477 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı da geçen hafta sonu 5.089 liradan %1 artarak 5.140 liraya çıktı.

Döviz Kurları

Bu hafta ABD doları %0,12 değer kazanarak 34,2890 liraya yükseldi. Avro ise %0,03 azalışla 37,2160 liraya geriledi.

Fon Performansları

Yatırım fonları bu hafta %0,21 değer kaybederken, emeklilik fonları %0,32 düştü. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise %0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.