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Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı: Hisse Senetleri ve Altın

Bu hafta yatırım araçlarının performansında dikkat çeken değişimler yaşandı. Hisse senetleri ve döviz kurları hakkında son durumu öğrenin.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:55
Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı: Hisse Senetleri ve Altın

İstanbul Borsa ve Yatırım Araçlarının Performansı

Bu hafta, İstanbul Borsa'sında işlem gören hisse senetleri ortalama %2,56 değer kaybederken, avro/TL %0,28 düşüş yaşadı. Buna karşın, altının gram fiyatı %0,17 artış gösterdi ve dolar/TL de %0,09 yükseldi.

BIST 100 Endeksi Durumu

BIST 100 endeksi haftayı, en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördükten sonra, önceki hafta kapanışına göre %2,56 değer kaybederek 8.876,22 puanla tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %0,17 artışla 2.924 liraya yükseldi. Cumhuriyet altığını satış fiyatı ise %0,08 artışla 20.010 liraya ulaştı.

Çeyrek Altın ve Döviz Kurlarındaki Değişim

Geçen hafta sonu 5.017 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta %0,06 artarak 5.020 liraya çıktı. ABD doları ise %0,09 değer kazanarak 34,2830 liraya yükselirken, avro %0,28 değer kaybederek 37,5140 liraya geriledi.

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performansı

Yatırım fonları bu hafta %0,42 ve emeklilik fonları %0,57 değer kazandı. Kategorilere göre değerlendirildiğinde, en çok kazandıran yatırım fonları ise %0,93 ile "para piyasası" fonları oldu.

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