DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.241.656,78 0,34%

Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın Önemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:31
Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın Önemi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Yatırım Danışma Konseyi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vizyonu ile "Türkiye Yüzyılı"nı aynı zamanda "Yatırımın Yüzyılı" haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Bolat, "Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın sonuçlarının ülkemize, ekonomimize ve halka hayırlı olmasını dilerim," dedi.

Toplantının İçeriği ve Katılımcılar

Bugün düzenlenen 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer bakanlar katılım gösterdi. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik uluslararası bir bakış açısı kazandırmak amacıyla yapılan bu toplantıda, dünya genelinden çok uluslu şirketlerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile Türkiye'nin iş dünyası çatı kuruluşları bir araya geldi.

Çeşitli Sektörlerden Katılım

Bakan Bolat, toplantıya enerji, gıda, otomotiv, finans, petrokimya, telekomünikasyon ve bilişim gibi birçok sektörden temsilcilerin katıldığını belirtti. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu gibi önemli kuruluşların da üst düzey yöneticileri toplantıda yer aldı.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Bakanlık olarak, adil ve etkin bir rekabet ortamı sağlama, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve Avrupa Birliği ile mevzuat uyumlaştırmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Bolat, bu adımların yatırım ortamını iyileştirdiğini ifade etti.

Olumlu Sonuçların Alındığı Vurgusu

Bakan Bolat, "Kararlılıkla yürütülen politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz. 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2023 yılında 255,6 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye geldi," dedi. Ayrıca, uluslararası doğrudan yatırımların 2003-2024 tarihleri arasında 268,1 milyar doları geçtiğini ve yabancı sermayeli firmaların sayısının da 83 binin üzerine çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde, "Türkiye Yüzyılı"nın "Yatırımın Yüzyılı" olması amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak azimle çalışmalara devam edeceklerini yeniden vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın Önemi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025-2027 Orta Vadeli Programını Tanıttı
3
Acil nakit ihtiyaçlarına 100.000 TL kredi onayı çıktı! O banka başvuru ekranını açtı
4
Salça Üretimi Yapan İşletmenin Faaliyetleri Askıya Alındı
5
Karadeniz Bölgesi'nin Lojistik Potansiyeli ve Uluslararası İşbirliği Üzerine Açıklamalar
6
Karadeniz Bölgesi'nde Yeni Ulaşım Projeleri
7
ABD İnşaat Harcamaları Temmuzda Beklentileri Aşamadı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek