Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın Önemi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Yatırım Danışma Konseyi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vizyonu ile "Türkiye Yüzyılı"nı aynı zamanda "Yatırımın Yüzyılı" haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Bolat, "Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın sonuçlarının ülkemize, ekonomimize ve halka hayırlı olmasını dilerim," dedi.

Toplantının İçeriği ve Katılımcılar

Bugün düzenlenen 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer bakanlar katılım gösterdi. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik uluslararası bir bakış açısı kazandırmak amacıyla yapılan bu toplantıda, dünya genelinden çok uluslu şirketlerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile Türkiye'nin iş dünyası çatı kuruluşları bir araya geldi.

Çeşitli Sektörlerden Katılım

Bakan Bolat, toplantıya enerji, gıda, otomotiv, finans, petrokimya, telekomünikasyon ve bilişim gibi birçok sektörden temsilcilerin katıldığını belirtti. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu gibi önemli kuruluşların da üst düzey yöneticileri toplantıda yer aldı.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Bakanlık olarak, adil ve etkin bir rekabet ortamı sağlama, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve Avrupa Birliği ile mevzuat uyumlaştırmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Bolat, bu adımların yatırım ortamını iyileştirdiğini ifade etti.

Olumlu Sonuçların Alındığı Vurgusu

Bakan Bolat, "Kararlılıkla yürütülen politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz. 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2023 yılında 255,6 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye geldi," dedi. Ayrıca, uluslararası doğrudan yatırımların 2003-2024 tarihleri arasında 268,1 milyar doları geçtiğini ve yabancı sermayeli firmaların sayısının da 83 binin üzerine çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde, "Türkiye Yüzyılı"nın "Yatırımın Yüzyılı" olması amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak azimle çalışmalara devam edeceklerini yeniden vurguladı.