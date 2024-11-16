Yatırım Fonları Haftalık Kaybını Açıklıyor: Trive Portföy En Çok Düşen Fon

Yatırım Fonları Haftalık Kayıpları ile Gündemde

Bu hafta, yatırım fonları arasındaki en büyük kaybı Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) yaşadı. Fon, %41,80 oranında değer kaybı ile ciddi bir düşüş gösterdi.

Emeklilik Fonları Arasında Düşüşler

Emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kaybeden fon ise Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Bu fonun değeri %4,92 oranında azaldı.

Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle sıralandı:

Yatırım Fonu Fon Fiyatı Getiri (%) TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,70811 -41,80 TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,4979 -35,65 PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON 0,539992 -17,18 ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON 0,366661 -15,34 QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST FON 20,328093 -15,07

Haftanın Emeklilik Fonları Düştü

Emeklilik Fonu Fon Fiyatı Getiri (%) KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,051147 -4,92 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,331029 -4,59 AXA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,307519 -4,20 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU 0,120327 -3,79

Yatırımcılar, bu haftaki kayıpları göz önünde bulundurarak portföylerini gözden geçirme ihtiyacı hissedebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.