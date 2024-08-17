Yatırım Fonları Haftalık Performansı: En Çok Kaybettirenler

Yatırım Fonları Haftalık Durumu
Bu hafta, yatırım fonları arasında en büyük kaybı %50,55 ile İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon yaşadı. Aynı zamanda Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'ye ait İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise %8,85'lik bir düşüş göstererek en fazla kaybı yaşayan emeklilik fonu olma unvanını aldı.
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Kaybı (%)
|İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon
|5,155234
|-50,55
|Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|5,925814
|-26,85
|Foneria Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|0,470363
|-16,72
|Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|0,004485
|-12,18
|Azimut Portföy Bilim Ağacı Serbest Özel Fon
|4,859993
|-11,46
Haftanın En Fazla Kaybettiren Emeklilik Fonları
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Kaybı (%)
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon
|0,731034
|-8,85
|Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon
|0,463616
|-1,89
|HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fon
|0,673281
|-1,52
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|0,178134
|-1,42
|HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|0,812192
|-1,41
Bu veriler, yatırımcılar için piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olacak kritik bilgiler içermektedir. Fonların performansları yatırım kararları üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.