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Yatırım Fonları Haftalık Performansı: En Çok Kaybettirenler

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kaybı yaşayan fonları ve emeklilik fonlarını inceleyin.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:07
Yatırım Fonları Haftalık Performansı: En Çok Kaybettirenler

Yatırım Fonları Haftalık Durumu

Bu hafta, yatırım fonları arasında en büyük kaybı %50,55 ile İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon yaşadı. Aynı zamanda Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'ye ait İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise %8,85'lik bir düşüş göstererek en fazla kaybı yaşayan emeklilik fonu olma unvanını aldı.

Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Kaybı (%)
İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon 5,155234 -50,55
Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 5,925814 -26,85
Foneria Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon 0,470363 -16,72
Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,004485 -12,18
Azimut Portföy Bilim Ağacı Serbest Özel Fon 4,859993 -11,46

Haftanın En Fazla Kaybettiren Emeklilik Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Kaybı (%)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon 0,731034 -8,85
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon 0,463616 -1,89
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fon 0,673281 -1,52
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon 0,178134 -1,42
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon 0,812192 -1,41

Bu veriler, yatırımcılar için piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olacak kritik bilgiler içermektedir. Fonların performansları yatırım kararları üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

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