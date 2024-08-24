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Yatırım Fonları Haftalık Raporu: En Fazla Kaybettiren Fonlar

Yatırımcılar için bu haftanın kaybettiren fonlarını keşfedin; İstanbul Portföy GSB Serbest en fazla kaybettiren oldu.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:04
Yatırım Fonları Haftalık Raporu: En Fazla Kaybettiren Fonlar

Yatırımcı Rehberi

Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri, en fazla kaybettiren yatırım fonları oldu. İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon, %80,87'lik bir düşüşle en çok kaybettiren fon olarak belirtildi.

Emeklilik Fonlarında Dikkat Çeken Düşüşler

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., Turkcell grubuna yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise %7,10'luk kayıpla emeklilik fonları içerisindeki en büyük düşüşü yaşadı.

Haftanın Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kayıplar şu şekilde sıralandı:

  • İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon: 0,986305 TL / -80,87%
  • Trive Portföy Para Piyasası Serbest Fon: 0,678327 TL / -37,28%
  • Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 4,867446 TL / -17,86%
  • Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 1,361634 TL / -16,45%
  • Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 0,58258 TL / -13,53%

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Emeklilik fonlarının performansı ise şu şekilde:

  • Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fon: 0,1175 TL / -7,10%
  • Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon: 0,202061 TL / -3,40%
  • Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon: 0,020641 TL / -2,95%

Yatırımcılar, bu veriler ışığında portföylerini gözden geçirebilir ve stratejilerini yeniden belirleyebilir.

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