Yatırım Fonları Haftalık Raporu: En Fazla Kaybettiren Fonlar

Yatırımcı Rehberi

Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri, en fazla kaybettiren yatırım fonları oldu. İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon, %80,87'lik bir düşüşle en çok kaybettiren fon olarak belirtildi.

Emeklilik Fonlarında Dikkat Çeken Düşüşler

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., Turkcell grubuna yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise %7,10'luk kayıpla emeklilik fonları içerisindeki en büyük düşüşü yaşadı.

Haftanın Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kayıplar şu şekilde sıralandı:

İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon: 0,986305 TL / -80,87%

0,986305 TL / -80,87% Trive Portföy Para Piyasası Serbest Fon: 0,678327 TL / -37,28%

0,678327 TL / -37,28% Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 4,867446 TL / -17,86%

4,867446 TL / -17,86% Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 1,361634 TL / -16,45%

1,361634 TL / -16,45% Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 0,58258 TL / -13,53%

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Emeklilik fonlarının performansı ise şu şekilde:

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fon: 0,1175 TL / -7,10%

0,1175 TL / -7,10% Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon: 0,202061 TL / -3,40%

0,202061 TL / -3,40% Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon: 0,020641 TL / -2,95%

Yatırımcılar, bu veriler ışığında portföylerini gözden geçirebilir ve stratejilerini yeniden belirleyebilir.