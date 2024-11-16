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Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Artış: Hisse Senedi Fonları Lider

Yatırım fonları %1,56, BES fonları ise %2,29 değer kazandı. Hisse senedi fonları %4,77 ile en yüksek artışı gösterdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:13
Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Artış: Hisse Senedi Fonları Lider

Yatırım ve BES Fonlarında Haftalık Performans

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,56 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yüzde 2,29 artış gösterdi. Özellikle hisse senedi fonları, yüzde 4,77 ile yatırım fonları arasında en yüksek yükselişi yakaladı.

Hisse Senedi Fonları Öne Çıktı

Yatırım fonları içinde tek gerileyen kategori ise yüzde 3,39 ile kıymetli maden fonları oldu. BES fonları kategorisinde de, en fazla yarar sağlayan fon yüzde 6,87 artış ile endeks fonu olurken, kıymetli madenler yüzde 2,24 gerileme yaşadı.

Haftalık Getiri ve Fon Performansları

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şu şekilde:

  • Yatırım Fonları
    Ortalama Getiri: %1,56
    Kazandıran Fon Adedi: 131, Kaybettiren Fon Adedi: 23
  • Borsa Yatırım Fonları
    Ortalama Getiri: %3,64
    Kazandıran Fon Adedi: 18, Kaybettiren Fon Adedi: 4
  • Kıymetli Maden Fonları
    Ortalama Getiri: -%3,39
    Kazandıran Fon Adedi: 1, Kaybettiren Fon Adedi: 8

BES fonları kategorisinde ise, emeklilik fonları yüzde 2,29 kazandırarak dikkat çekti. Bu hafta kazandıran fonlar arasında hisse senedi fonları ve katılım fonları da bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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