Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Son Durum

Yatırımcı Rehberi: Son Hafta Verileri
Son hafta itibarıyla yatırım fonları ortalama yüzde 0,21, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,32 değer kaybetti.
Yükseliş ve Düşüşler
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,92 ile "Para Piyasası Fonları"nda kaydedilirken, en çok değer kaybeden fon ise yüzde 1,37 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonları arasında en önemli artış yüzde 0,91 ile yine "Para Piyasası" kategorisinde görülüyor. En fazla kaybeden fon ise yüzde 1,45 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
Haftalık Performans Raporu
Yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ve kazandıran fon sayıları şu şekildedir:
- Yatırım Fonları: -0,21% (Kazandıran: 187, Kaybettiren: 20)
- Borsa Yatırım Fonları: -0,73% (Kazandıran: 8, Kaybettiren: 14)
- Borçlanma Araçları Fonları: 0,45% (Kazandıran: 61, Kaybettiren: 8)
- Fon Sepeti Fonları: 0,47% (Kazandıran: 64, Kaybettiren: 5)
- Hisse Senedi Fonları: -1,37% (Kazandıran: 51, Kaybettiren: 109)
- Para Piyasası Fonları: 0,92% (Kazandıran: 7, Kaybettiren: 0)
- Kıymetli Maden Fonları: 0,56% (Kazandıran: 2, Kaybettiren: 6)
- Serbest Fon: -0,27% (Kazandıran: 434, Kaybettiren: 41)
Emeklilik fonlarının haftalık getirileri de aşağıdaki gibidir:
- Emeklilik Fonları: -0,32% (Kazandıran: 141, Kaybettiren: 240)
- Başlangıç Fonları: 0,90% (Kazandıran: 10)
- Hisse Senedi: -1,45% (Kazandıran: 4, Kaybettiren: 28)
- Para Piyasası: 0,91% (Kazandıran: 30, Kaybettiren: 10)
Yatırımcılar, bu verileri dikkate alarak stratejik kararlar alabilir.