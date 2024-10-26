Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Son Durum

Yatırımcı Rehberi: Son Hafta Verileri

Son hafta itibarıyla yatırım fonları ortalama yüzde 0,21, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,32 değer kaybetti.

Yükseliş ve Düşüşler

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,92 ile "Para Piyasası Fonları"nda kaydedilirken, en çok değer kaybeden fon ise yüzde 1,37 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonları arasında en önemli artış yüzde 0,91 ile yine "Para Piyasası" kategorisinde görülüyor. En fazla kaybeden fon ise yüzde 1,45 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Haftalık Performans Raporu

Yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ve kazandıran fon sayıları şu şekildedir:

Yatırım Fonları: -0,21% (Kazandıran: 187, Kaybettiren: 20)

-0,21% (Kazandıran: 187, Kaybettiren: 20) Borsa Yatırım Fonları: -0,73% (Kazandıran: 8, Kaybettiren: 14)

-0,73% (Kazandıran: 8, Kaybettiren: 14) Borçlanma Araçları Fonları: 0,45% (Kazandıran: 61, Kaybettiren: 8)

0,45% (Kazandıran: 61, Kaybettiren: 8) Fon Sepeti Fonları: 0,47% (Kazandıran: 64, Kaybettiren: 5)

0,47% (Kazandıran: 64, Kaybettiren: 5) Hisse Senedi Fonları: -1,37% (Kazandıran: 51, Kaybettiren: 109)

-1,37% (Kazandıran: 51, Kaybettiren: 109) Para Piyasası Fonları: 0,92% (Kazandıran: 7, Kaybettiren: 0)

0,92% (Kazandıran: 7, Kaybettiren: 0) Kıymetli Maden Fonları: 0,56% (Kazandıran: 2, Kaybettiren: 6)

0,56% (Kazandıran: 2, Kaybettiren: 6) Serbest Fon: -0,27% (Kazandıran: 434, Kaybettiren: 41)

Emeklilik fonlarının haftalık getirileri de aşağıdaki gibidir:

Emeklilik Fonları: -0,32% (Kazandıran: 141, Kaybettiren: 240)

-0,32% (Kazandıran: 141, Kaybettiren: 240) Başlangıç Fonları: 0,90% (Kazandıran: 10)

0,90% (Kazandıran: 10) Hisse Senedi: -1,45% (Kazandıran: 4, Kaybettiren: 28)

-1,45% (Kazandıran: 4, Kaybettiren: 28) Para Piyasası: 0,91% (Kazandıran: 30, Kaybettiren: 10)

Yatırımcılar, bu verileri dikkate alarak stratejik kararlar alabilir.