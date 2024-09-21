Yatırım Fonları ve BES Fonlarındaki Hafta Sonu Kazançları

Yatırımcı Rehberi: Haftalık Performans Raporu

Geçtiğimiz hafta yatırım fonları, ortalama %1,89 değer kazandı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %2,36 oranında bir artış gösterdi. Yükselişlerin en fazla olduğu kategori %4,40 ile Hisse Senedi Fonları oldu.

BES Fonlarında İyi Performans

BES fonlarında en fazla artış, %4,88 ile Endeks fonunda gözlemlendi. Ayrıca, bu hafta gerileyen bir fon bulunmamaktadır. Aşağıda, haftalık yatırım ve BES fonlarının detaylı performans verileri bulunmaktadır:

Yatırım Fonları Performansı

Fon Kategorisi Haftalık Getiri (%) Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 1,89 450 83 Borsa Yatırım Fonları 4,33 220 0 Hisse Senedi Fonları 4,40 1230 0 Para Piyasası Fonları 0,91 540 0

BES Fonları Performansı

Emeklilik Fonları Haftalık Getiri (%) Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 2,36 756 0 Endeks Fonları 4,88 40 0

Yatırımcıların, bu artış trendini göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeleri önerilmektedir.