Yatırım Fonları ve BES Fonlarındaki Hafta Sonu Kazançları

Yatırımcı Rehberi: Haftalık Performans Raporu
Geçtiğimiz hafta yatırım fonları, ortalama %1,89 değer kazandı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %2,36 oranında bir artış gösterdi. Yükselişlerin en fazla olduğu kategori %4,40 ile Hisse Senedi Fonları oldu.
BES Fonlarında İyi Performans
BES fonlarında en fazla artış, %4,88 ile Endeks fonunda gözlemlendi. Ayrıca, bu hafta gerileyen bir fon bulunmamaktadır. Aşağıda, haftalık yatırım ve BES fonlarının detaylı performans verileri bulunmaktadır:
Yatırım Fonları Performansı
|Fon Kategorisi
|Haftalık Getiri (%)
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Yatırım Fonları
|1,89
|450
|83
|Borsa Yatırım Fonları
|4,33
|220
|0
|Hisse Senedi Fonları
|4,40
|1230
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,91
|540
|0
BES Fonları Performansı
|Emeklilik Fonları
|Haftalık Getiri (%)
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Emeklilik Fonları
|2,36
|756
|0
|Endeks Fonları
|4,88
|40
|0
Yatırımcıların, bu artış trendini göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeleri önerilmektedir.