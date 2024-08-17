Yatırım Fonları ve BES'teki Yükselişler

Yatırım Fonları ve BES'in Haftalık Performansı
Bu hafta investorlar için olumlu bir tablo ortaya çıktı. Yatırım fonları ortalama %0,69, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,52 oranında değer kazandı.
En Yüksek Artış ve Düşüşler
Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %3,89 ile Kıymetli Maden Fonları gösterirken, en fazla kaybı ise %0,48 ile Hisse Senedi Fonları yaşadı. BES fonları içinde ise %5,31 ile Kıymetli Madenler en yüksek artışı kaydederken, %2,42 oranında bir düşüş %Endeks fonunda görüldü.
Haftalık Getiri Raporu
Yatırım ve BES fonlarının haftalık performansı tablosu ise şu şekilde:
|Fon Kategorisi
|Haftalık Getiri (%)
|Kazandıran Fon (Adet)
|Kaybettiren Fon (Adet)
|Yatırım Fonları
|0,69
|114
|35
|Borsa Yatırım Fonları
|-0,28
|13
|8
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,79
|6
|7
|Hisse Senedi Fonları
|-0,48
|19
|103
|Kıymetli Maden Fonları
|3,89
|80
|20
|BES Fonları
|0,52
|219
|63
Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler yatırımcılar için umut verici bir performans sergilemiştir. Yatırımcılar, piyasaların durumunu takip ederek stratejilerini güncelleyebilir.
(Sürecek)