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Yatırım Fonları ve BES'teki Yükselişler

Yatırım fonları ve BES fonları bu hafta değer kazandı, Kıymetli Maden Fonları en yüksek artışı gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:05
Yatırım Fonları ve BES'teki Yükselişler

Yatırım Fonları ve BES'in Haftalık Performansı

Bu hafta investorlar için olumlu bir tablo ortaya çıktı. Yatırım fonları ortalama %0,69, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,52 oranında değer kazandı.

En Yüksek Artış ve Düşüşler

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %3,89 ile Kıymetli Maden Fonları gösterirken, en fazla kaybı ise %0,48 ile Hisse Senedi Fonları yaşadı. BES fonları içinde ise %5,31 ile Kıymetli Madenler en yüksek artışı kaydederken, %2,42 oranında bir düşüş %Endeks fonunda görüldü.

Haftalık Getiri Raporu

Yatırım ve BES fonlarının haftalık performansı tablosu ise şu şekilde:

Fon Kategorisi Haftalık Getiri (%) Kazandıran Fon (Adet) Kaybettiren Fon (Adet)
Yatırım Fonları 0,69 114 35
Borsa Yatırım Fonları -0,28 13 8
Borçlanma Araçları Fonları 0,79 6 7
Hisse Senedi Fonları -0,48 19 103
Kıymetli Maden Fonları 3,89 80 20
BES Fonları 0,52 219 63

Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler yatırımcılar için umut verici bir performans sergilemiştir. Yatırımcılar, piyasaların durumunu takip ederek stratejilerini güncelleyebilir.

(Sürecek)

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