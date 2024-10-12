Yatırım Fonlarında Haftalık Zirve: Nurol Portföy İkinci Serbest Fon

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Nurol Portföy İkinci Serbest Fon, %47,23'lük kazancıyla yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağladı. İkinci sırada ise Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon %18,78 ile kendine yer buldu.
Yatırım Fonları İçin Listede İlk 10
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Nurol Portföy İkinci Serbest Fon
|1,2864
|47,23
|Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
|4,9278
|18,78
|Re-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
|3,1120
|16,74
|Allbatross Portföy Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|0,9135
|16,64
|Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon
|1,3329
|12,88
|Tera Portföy Birinci Serbest Fon
|24,4554
|11,49
|Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|41,5664
|9,48
|Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon
|0,8019
|8,84
|Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|31,7499
|8,49
|Trive Portföy İstatistiksel Arbirtaj Hisse Senedi Serbest Fon
|0,8500
|7,78
Emeklilik Fonları Arasında En Fazla Kazandıranlar
Bu hafta Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, %3,26'lık artış ile emeklilik yatırımları kategorisinde en yüksek kazancı sağladı.
Emeklilik Fonları İçin Listede İlk 10
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon
|0,4359
|3,26
|Agresa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon
|0,2520
|2,70
|QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon
|0,3174
|2,17
|Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,3486
|2,13
|Agresa Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fon
|0,3480
|1,86
|QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fon
|0,2242
|1,83
|Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fon
|0,2380
|1,83
|Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fon
|0,4511
|1,80
|QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fon
|0,2147
|1,79
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,1743
|1,77
(Sürecek)