Yatırım Fonlarında Haftalık Zirve: Nurol Portföy İkinci Serbest Fon

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Nurol Portföy İkinci Serbest Fon, %47,23'lük kazancıyla yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağladı. İkinci sırada ise Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon %18,78 ile kendine yer buldu.

Yatırım Fonları İçin Listede İlk 10

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Nurol Portföy İkinci Serbest Fon 1,2864 47,23 Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon 4,9278 18,78 Re-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon 3,1120 16,74 Allbatross Portföy Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon 0,9135 16,64 Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon 1,3329 12,88 Tera Portföy Birinci Serbest Fon 24,4554 11,49 Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 41,5664 9,48 Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon 0,8019 8,84 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 31,7499 8,49 Trive Portföy İstatistiksel Arbirtaj Hisse Senedi Serbest Fon 0,8500 7,78

Emeklilik Fonları Arasında En Fazla Kazandıranlar

Bu hafta Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, %3,26'lık artış ile emeklilik yatırımları kategorisinde en yüksek kazancı sağladı.

Emeklilik Fonları İçin Listede İlk 10

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon 0,4359 3,26 Agresa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon 0,2520 2,70 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon 0,3174 2,17 Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,3486 2,13 Agresa Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fon 0,3480 1,86 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fon 0,2242 1,83 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fon 0,2380 1,83 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fon 0,4511 1,80 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fon 0,2147 1,79 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,1743 1,77

(Sürecek)