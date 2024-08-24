Yatırım Fonu Piyasalarda Son Durum: En Çok Kazandıran Fonlar

Yatırım Fonu Haftalık Performansları

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon olarak %30,33'lük bir getiri ile öne çıktı. Özellikle hisse senedi yoğun fonlar arasındaki rekabet, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fon listesi şu şekildedir:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 5,216565 30,33 Allbatross Portföy Venüs Serbest Özel Fon 1,236953 21,30 Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 37,790288 17,31 Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon 1,086039 13,63 İstanbul Portföy On İkincisi Serbest Fon 1,615288 12,36

Emeklilik Yatırım Fonları

Haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu ise Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu oldu, %4,14'lük bir değer artışı sağladı.

En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Yatırım Fon 0,049038 4,14 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,110786 4,08 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Yatırım Fon 0,322646 3,81 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Yatırım Fon 0,308251 3,77 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Yatırım Fon 0,323458 3,67

(Süreç devam etmektedir.)