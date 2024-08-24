Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yatırım Fonu Piyasalarda Son Durum: En Çok Kazandıran Fonlar

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest TL Fon sağladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:04
Yatırım Fonu Piyasalarda Son Durum: En Çok Kazandıran Fonlar

Yatırım Fonu Haftalık Performansları

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon olarak %30,33'lük bir getiri ile öne çıktı. Özellikle hisse senedi yoğun fonlar arasındaki rekabet, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fon listesi şu şekildedir:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 5,216565 30,33
Allbatross Portföy Venüs Serbest Özel Fon 1,236953 21,30
Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 37,790288 17,31
Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon 1,086039 13,63
İstanbul Portföy On İkincisi Serbest Fon 1,615288 12,36

Emeklilik Yatırım Fonları

Haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu ise Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu oldu, %4,14'lük bir değer artışı sağladı.

En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Yatırım Fon 0,049038 4,14
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,110786 4,08
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Yatırım Fon 0,322646 3,81
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Yatırım Fon 0,308251 3,77
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Yatırım Fon 0,323458 3,67

(Süreç devam etmektedir.)

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!