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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

2025-2027 dönemi OVP güncellemeleri ve yatırım ortamındaki iyileştirmeler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:29
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Toplantının Ana Hatları

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 2025-2027 dönemi için güncellenen Orta Vadeli Program (OVP) ele alındı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gibi pek çok bakan ve üst düzey temsilci katıldı. Ayrıca, özel sektörü temsil eden isimler de toplantıdaydı.

Yatırım Stratejileri Gözden Geçirildi

Açıklamada, iş dünyasının önceliklerine odaklanarak belirlenen eylem planları ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi konularındaki çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Toplam 11 maddeden oluşan çalışmalar arasında kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi bulunuyor.

İş ve Yatırım Ortamı Sürekli İyileştirilecek

Rekabet Kanunu’nda değişiklik yapılması gibi yeni düzenlemelerin de gündeme geldiği toplantıda, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payın artırılması hedefleniyor.

Gelecek Hedefleri

2024-2026 dönemini kapsayan projeler doğrultusunda kamuoyuna sunulan planların gerçekleştirilmesi için kararlılık vurgusu yapıldı. 2024 yılında Yatırım Danışma Konseyi toplantısının yapılacağı ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönlendirilmesi için adımlar atılacağı bildirildi.

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