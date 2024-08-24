Yatırım Teşviklerinde Kadın ve Genç Çalışanlar İçin Yeni Destek

Kadın ve Genç Çalışanlar İçin İlave Destek Sağlanıyor

Yatırım teşviklerinde, işverenlerin kadın ve genç sigortalıların istihdamına yönelik ilave sigorta primi işveren hissesi desteği (İSPİH) kapsamına alınacak. Bu destek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ ile yürürlüğe girdi.

Desteğin Uygulanma Şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yatırımcılara kadın veya genç istihdamına yönelik olarak ilave sigorta primi desteği verilecektir. Bu destekten yararlanmak isteyen yatırımcıların, yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının sona erdiği tarihi takip eden 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurması gerekmektedir.

Word điều kiệnler arasında, 29 Haziran 2021'den sonraki başvuruların değerlendirmeye alınacağı belirtilmektedir. Ayrıca, teşvik belgelerinde belirtilen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmak için, kadın veya genç çalışanların toplam 360 gün prim ödeme süresini tamamlaması gerekmektedir.

Yararlanma Süreci ve Destek Bilgileri

Yatırımcıların yararlanabileceği destek tutarı, sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı da dahil olmak üzere teşvik belgesinde yer alan azami destek tutarını aşamaz. Ayrıca, bahsi geçen çalışan sayısı, teşvik belgesinde kaydedilen ilave istihdam sayısını geçemeyecektir.

İSPİH desteklerinden faydalanmak isteyen firmalarla ilgili bilgilerin SGK tarafından Bakanlık'a her ay düzenli olarak raporlanması planlanmaktadır. Bu raporda; firma adı, teşvik belgesi numarası, iş yeri sicil numarası, istihdam sayısı, vergi dairesi ve numarası gibi bilgiler yer alacak.