Yatırımcılar bu kez mutlu olmayacak: Fiyatlar hızla düşmeye başladı

Vatandaş altın fiyatlarının düşmesini beklerken yatırımcı fiyatların yükselmesini bekliyor. Altın fiyatları düşmeye devam edecek gibi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği ve uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Uzmanlar fiyatlar yükselse de artsa da vatandaşın acele etmemesi ve elindeki altını hemen bozdurmaması gerektiğini sık sık söylüyor. Altınların güncel olarak fiyatları şu şekilde;





-Gram altın alış fiyatı 1.657.67 TL, satış fiyatı 1.657.95 TL

-ONS altın alış fiyatı 1.894.52 dolar, satış fiyatı 1.894.81 dolar

-Çeyrek altın alış fiyatı 2.652.28 TL, satış fiyatı 2.710.75 TL

-Cumhuriyet altını alış fiyatı 10.609.11 TL, satış fiyatı 10.809.86 TL

-Yarım altın alış fiyatı 5.287.98 TL, satış fiyatı 5.421.51 TL

-Ziynet altın alış fiyatı 10.609.11 TL, satış fiyatı 10.809.86 TL

-Ata altın alış fiyatı 11.315.24 TL, satış fiyatı 1.603.05 TL

-22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 1.561.20 TL, satış fiyatı 1.656.28 TL