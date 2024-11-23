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Yatırımcılar İçin Haftanın En Çok Kazandıran Fonları 2023

Haftanın en çok kazandıran yatırım fonu %18,24 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) oldu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:10
Yatırımcılar İçin Haftanın En Çok Kazandıran Fonları 2023

Yatırım Dünyasında Heyecan Verici Gelişmeler

Bu hafta, yatırımcılar için en kazançlı fırsatlar ortaya çıkarken, Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (%18,24) dikkat çekti. Hisse senedi yoğun fonlar arasında en yüksek getiriyi sağladığı bilinen bu fon, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu %5,50'lik bir artışla ön plana çıktı. Bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu

İşte yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu:

Fon AdıGetiri (%)
Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon18,24
Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon17,54
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon14,92
Pardus Portföy On İkincisi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon13,40
Foneria Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon12,98
Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon12,14
Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon11,13
Terra Portföy Birinci Serbest Fon11,13
Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon10,21
Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon9,64

Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları

Aşağıda emeklilik fonları arasındaki kazançları bulabilirsiniz:

Fon AdıGetiri (%)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu5,50
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu4,25
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu3,61
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu3,59
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu3,52
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu3,16
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu3,13
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu2,92
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu2,58
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu2,26

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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