Yatırımcılar İçin Haftanın En Çok Kazandıran Fonları 2023

Yatırım Dünyasında Heyecan Verici Gelişmeler

Bu hafta, yatırımcılar için en kazançlı fırsatlar ortaya çıkarken, Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (%18,24) dikkat çekti. Hisse senedi yoğun fonlar arasında en yüksek getiriyi sağladığı bilinen bu fon, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu %5,50'lik bir artışla ön plana çıktı. Bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu

İşte yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu:

Fon Adı Getiri (%) Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 18,24 Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon 17,54 Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon 14,92 Pardus Portföy On İkincisi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 13,40 Foneria Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon 12,98 Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon 12,14 Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 11,13 Terra Portföy Birinci Serbest Fon 11,13 Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 10,21 Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon 9,64

Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları

Aşağıda emeklilik fonları arasındaki kazançları bulabilirsiniz:

Fon Adı Getiri (%) Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 5,50 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 4,25 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 3,61 AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 3,59 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 3,52 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 3,16 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 3,13 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,92 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,58 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu 2,26

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.