Yatırımcıların gözleri parlayacak! Üçü birden fırladı: Altını, doları, hissesi olanlara müjde!

Son günlerde yurt içi piyasalarda üçlü bir yükseliş yaşanıyor. Borsa İstanbul, rekor seviyelere ulaşarak 6207 puanı geçti. Dolar da yeni bir rekor kırarak 26,35 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda gram altın da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1623 TL'ye çıktı. Bu gelişmeler, yurt içi piyasaların oldukça hareketli olduğunu gösteriyor. Detaylı bilgiler ise haberin içinde yer alıyor. İşte detaylar...





SON GÜNLERDE YURT İÇİ PİYASALAR ÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ

Yurt içi piyasalarda rekorlar kırılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul, güne rekor bir seviyeyle başlayarak 6207 puanı aştı. Aynı zamanda dolar da yeni bir rekor kırarak 26,35 TL'ye yükseldi. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1623 TL'ye çıktı.

Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik, torba yasada yapılan vergi düzenlemelerinin ardından dalgalanmaların görüldüğü bir seyir izlemesine rağmen yeni bir rekorla devam etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 6207 puanı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 11.00 itibarıyla ise yüzde 1,52 oranında yükselişle 6201 puanda bulunuyor. Teknik açıdan endeksin 6200 ve 6300 seviyelerinin direnç, 6000 ve 5900 puanın ise destek konumunda olduğu belirtiliyor. İşte ayrıntılar...





Bankacılık ve holding endekslerinin de artış kaydettiği görülüyor. İlk işlemlerde bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 0,55 artış gösterdi ve şu anda yüzde 0,67 ve 1,59 artışla işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla güne başlamıştı.

Dolar kuru da uluslararası piyasalarda 26,35 TL'ye kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Saat 11.01 itibarıyla yüzde 0,09 oranında yükselişle 26,0911 TL'de işlem görüyor. Euro ise 28,6610 TL'ye kadar yükseldi ve şu anda yüzde 0,41 oranında artışla 28,3995 TL'de hareket ediyor.

Gram altın da doların yükselişi ve ons altın fiyatındaki artışın etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın saat 11.03 itibarıyla yüzde 0,25 oranında yükselişle 1609 TL'de işlem görüyor.

Bu yükselişlerle birlikte yurt içi piyasalarda olumlu bir hava sürüyor. Ancak ekonomi uzmanları, Merkez Bankası'nın faiz kararları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın maliye politikalarının ikinci yarıda belirleyici olacağını belirtiyor. Ayrıca döviz geliri sağlayan şirketler için durumun oldukça olumlu olduğu ve kurun yükselişinin ihracatçı sektörleri desteklediği ifade ediliyor.

Borsa İstanbul'da ise yukarı yönlü momentumun devam ettiği ve 6.500 seviyesinin takip edildiği belirtiliyor. Momentumun hisse bazında seçici bir hareketle devam edebileceği ve 7.800 hedefinin devreye girebileceği öngörülüyor. Özellikle ulaştırma, gıda ve giyim, perakende ve otomotiv sektörleri yakından izleniyor.