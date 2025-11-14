Yaykın Göleti tamamlandı: 464 bin 909 metreküp ile 700 dekar sulanacak

Yaykın Göleti tamamlandı: Bölgeye 700 dekar ilave sulama

Çanakkale-Çan'daki gölet tarımsal üretime can suyu verecek

Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Yaykın Göletinin yapımı tamamlandı. Proje, yöredeki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesini hedefliyor.

Göletin su depolama kapasitesi 464 bin 909 metreküp olarak hesaplandı ve tesis, bölgedeki 700 dekar tarım arazisine ilave sulama sahası kazandıracak.

Çalışmayla ilgili müjdeyi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"464 bin 909 metreküp su depolama kapasitesiyle 700 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak gölet, bölge üretimine can suyu olacak. DSİ’nin suya yön veren projelerinine her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Hayırlı olsun"

Yaykın Göleti, bölgedeki sulama altyapısını güçlendirerek tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

