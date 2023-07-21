Yaz sofralarının sultanı karpuz fiyatları füze gibi uçtu! Kilogram fiyatını gören almaktan vazgeçiyor: Bir dilimi ateş pahası oldu

Son dönemde yaz mevsiminin en güzel keyfi olan akşam balkonunda karpuz keyfi, ülkemizdeki artan enflasyon nedeniyle biraz karamsar bir hal almış durumda. Yapılan pazar araştırmalarına göre, bir dilim karpuz fiyatları hiç görülmemiş rakamlara ulaşmış durumda. Evet, doğru duydunuz, bir dilim karpuzun fiyatı 40-50 Türk lirasına kadar çıkmış durumda. Ülkemizde en çok üretilen meyvelerden biri olan karpuzun bu denli yüksek fiyatlarla satılması, haliyle insanlarda büyük soru işaretleri oluşturuyor.



MEYVE VE SEBZE FİYATLARI TAVAN YAPTI





Üretim azalması, ihracatın düşmesi ve desteklerin yetersiz kalması, karpuz fiyatlarındaki bu drastik artışın temel sebeplerinden biri olarak göze çarpıyor. Bir zamanlar Alman vatandaşların favorisi olan Diyarbakır karpuzları artık ihraç edilemez hale gelmiş durumda. Üretim azlığı, tarım ürünlerinin tamamında sıkıntı yaratmış, domates gibi temel sebzelerin kilosu da 30-40 Türk lirasına ulaşmış durumda.

Üreticiler, karpuz üretiminin artık bitik olduğunu dile getiriyorlar. Bu da kaçınılmaz olarak karpuz fiyatlarını etkilemekte. Halk da bu yüksek fiyatlar karşısında bir dilim karpuz almaya mecbur kalıyor, ancak bu bile cüzdanları zorlamaya başlamış durumda.

Esnaf ise fiyatların şimdilik normal olduğunu iddia ediyor. Henüz karpuz sezonunun tam anlamıyla açılmamış olması ve üretim maliyetlerinin etkisi fiyatların yüksek olmasına yol açtığını belirtiyorlar. Ancak ilerleyen günlerde fiyatların düşmesini beklediklerini ifade ediyorlar. Özellikle Ağustos ayında karpuz fiyatlarının normale döneceği düşünülüyor.

Ancak karpuz fiyatlarındaki artış, sadece karpuzla sınırlı değil. Ülkemizdeki yüksek enflasyon nedeniyle, meyve ve sebze fiyatları da rekor seviyelere ulaşmış durumda. Domates, biber, patlıcan gibi temel sebzelerin fiyatları da vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, bu artışlarla dolu buzdolaplarını doldurmakta zorlanıyor.

Bu durumun ana nedeni olarak gösterilen üreticilere yapılmayan destekler, üretim hızını olumsuz etkilemiş durumda. Yeterince üretilmeyen meyve ve sebzelerin fiyatları adeta tavan yapmış durumda.