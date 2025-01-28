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YEKA RES-2024 Yarışmalarında En İyi Teklifler Belli Oldu!

Enerji Bakanlığı'nın YEKA RES-2024 yarışmalarında rüzgar enerjisi projeleri için en iyi teklifler belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:30
YEKA RES-2024 Yarışmalarında En İyi Teklifler Belli Oldu!

YEKA RES-2024 Yarışmalarında Kazananlar Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği YEKA RES-2024 yarışmaları, toplam 1200 megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları için gerçekleştirildi. Yarışmalara katılan 40 şirket arasından en iyi teklifler belirlendi.

Yarışmanın Detayları

Kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından, açık artırma usulüne geçilen yarışmalar, Edirne, Kırklareli ve Sivas illerinde yapıldı. Elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen bu yarışmalarda tavan ve taban fiyatlar, kilovatsaat başına 3,50-5,50 sent/dolar olarak belirlendi.

Öne Çıkan Projeler ve Teklifler

Yarışmalar kapsamında birçok projede dikkat çekici teklifler oluştu:

  • Edirne RES: 410 megavat kapasite için gerçekleştirilen yarışmada, Enerjisa Enerji Üretim AŞ, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 60 bin dolar katkı payı ile en iyi teklifi verdi.
  • Balkaya RES: 340 megavat kapasiteye sahip projede, Enerjisa Enerji Üretim AŞ'nın teklifi, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar ve megavat başına 92 bin dolar katkı payı olarak kaydedildi.
  • Serges RES: 200 megavat kapasite ile gerçekleştirilen yarışmada, RT Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve 140 bin dolar katkı payı ile öne çıktı.
  • Yellice RES: Toplam 160 megavat kapasiteli projede, Efor Holding AŞ tarafından sunulan teklif, 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve 140 bin dolar katkı payı ile korundu.
  • Gürün RES: 90 megavat kapasite ile yapılan yarışmada, ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ, en iyi teklifi 3,50 sent/dolar birim fiyatı ve 148 bin dolar katkı payı ile aldı.

YEKA RES-2024 yarışmaları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve rüzgar enerjisi üretimini artırmak için umut vadediyor.

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