YEKA RES-2025 Sonuçlandı: 6 Bölge İçin En İyi Teklifler Belli Oldu

YEKA RES-2025 yarışmaları tamamlandı; 6 projede 30 şirketten 75 teklif alındı, kazanan firmalar ve teklif detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:26
YEKA RES-2025 Sonuçlandı: 6 Bölge İçin En İyi Teklifler Belli Oldu

YEKA RES-2025 Yarışmaları Sonuçlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA Rüzgar Enerji Santrali (RES)-2025 yarışmaları tamamlandı. Toplam 1.150 MWe bağlantı kapasitesi için açılan altı ihaleye 30 şirketten toplam 75 teklif sunuldu.

Genel Bilgiler

Yarışmalar, Bakanlık merkezinde yürütüldü ve R25-Balıkesir-3, R25-Balıkesir-2, R25-Balıkesir-1, R25-Kütahya, R25-Aydın-Denizli ve R25-Sivas projeleri için gerçekleştirildi. Tüm ihalelerde kilovatsaat başına 3,50 euro/cent birim fiyatı üzerinden teklifler verildi; teklifler arasındaki rekabet, açık eksiltme turlarıyla belirlendi.

Bölge Bazında Sonuçlar

Balıkesir-3 RES (110 MWe)

İlk olarak gerçekleştirilen 110 MWe kapasiteli Balıkesir-3 yarışması, 6'ncı turda sonuçlandı. Yarışmayı, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent fiyat ve megawatt başına 312.000 euro katkı payı ile Eksim Enerji Anonim Şirketi kazandı. Tutanaklar imzalandı ve diğer katılımcıların çekilmesiyle süreç tamamlandı.

Balıkesir-2 RES (120 MWe)

120 MWe kapasiteli Balıkesir-2 ihalesi 12 tur sürdü. En iyi teklif; kilovatsaat başına 3,50 euro/cent fiyat ve megawatt başına 218.000 euro katkı payı ile Balıkesir Elektrik Yenilenebilir Enerji Üretim ve Satış Anonim Şirketi'nden geldi.

Balıkesir-1 RES (160 MWe)

160 MWe kapasiteli Balıkesir-1 yarışması 9'uncu turda sonuçlandı. En iyi teklif, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent ve megawatt başına 212.000 euro katkı payı ile Soma Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden geldi.

Kütahya RES (120 MWe)

120 MWe kapasiteli Kütahya yarışması 11'inci turda tamamlandı. İhaleyi, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent ve megawatt başına 222.000 euro katkı payı teklif eden İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi kazandı.

Aydın-Denizli RES (140 MWe)

140 MWe kapasiteli Aydın-Denizli yarışması, 6'ncı turda sonuçlandı. En iyi teklif, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent ve megawatt başına 170.000 euro katkı payı ile Stone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nden geldi.

Sivas RES (500 MWe)

En büyük proje olan 500 MWe kapasiteli Sivas yarışması da 6'ncı turda tamamlandı. Yarışmayı, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent ve megawatt başına 56.000 euro katkı payı ile Kanat Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

Süreç ve Sonraki Adımlar

Tüm yarışmalar, tutanakların imzalanmasının ardından Bakanlık onayıyla kesinleştirilecek şekilde tamamlandı. İhale tutanakları ve onay sürecinin ardından projelerin nihai sonuçları resmen ilan edilecek.

