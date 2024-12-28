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Yellen'dan Borç Limiti Uyarısı: 14-23 Ocak Arasında Yeni Limit Bekleniyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limiti için Kongre'yi uyardı; yeni limitin 14-23 Ocak arasında geçerlilik kazanacağı öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 02:14
Yellen'dan Borç Limiti Uyarısı: 14-23 Ocak Arasında Yeni Limit Bekleniyor

Yellen'dan Borç Limiti İçin Acil Çağrı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 14-23 Ocak tarihleri arasında aşılacağını belirterek, Kongreyi harekete geçmeye çağırdı. Yellen, bu konuda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a bir mektup gönderdi.

Yasal Yükümlülükler ve Borç Limiti

Yellen, borç limitinin ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için borçlanmasına izin verilen toplam tutar olduğunu ifade etti. Bu yükümlülükler arasında Sosyal Güvenlik, Medicare ödemeleri, asker maaşları, ulusal borcun faiz ödemeleri ve vergi iadeleri yer alıyor.

Olağanüstü Önlemler ve Beklentiler

Yellen, Haziran 2023’te yürürlüğe giren Mali Sorumluluk Yasası ile borç limitinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar askıya alındığını hatırlatarak, 2 Ocak 2025'te belirli ödenmemiş borç miktarlarının yasal sınırlamalar doğrultusunda belirleneceğini vurguladı. Ancak Yellen, 2 Ocak tarihinde beklenen yaklaşık 54 milyar dolarlık düşüşün, özellikle Medicare ödemeleri nedeniyle olacağını aktardı.

Yellen, bu tür bir düşüşün, Hazine'nin 2 Ocak itibarıyla olağanüstü önlemler almasına gerek kalmayacağını öngörmesine neden olduğunu dile getirdi. Ancak yine de Hazine, yeni limite 14-23 Ocak tarihleri arasında ulaşacağını bekliyor ve bu tarihte olağanüstü önlemler alması gerekecektir.

Kongre'ye Acil Uyarı

Janet Yellen, ülkenin finansal güvenliğinin ve itibarının korunması adına Kongre'yi acil eyleme geçmeye davet etti.

Borç Limiti Nedir?

ABD'de borç limiti veya borç tavanı, hükümetin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için borçlanma yetkisini tanımlayan toplam tutardır. ABD Hazinesi, Kongre tarafından belirlenen limite ulaşılana kadar borçlanma yetkisine sahiptir. Borç limiti aşıldığında ise federal hükümet yalnızca mevcut nakit ve gelirlerle harcama yapabilir; limitin artırılması için Kongre'den yasa geçirilmesi gerekmektedir.

Son olarak, ABD federal hükümetinin borç limiti, 2023 yılının başında 31,4 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı. Bunun ardından borç limiti, Haziran 2023’te yapılan müzakerelerin sonucunda 1 Ocak 2025 tarihine kadar askıya alınmıştı. Halihazırda, ABD’nin toplam borcu 36,1 trilyon dolar seviyesindedir.

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