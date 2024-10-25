Yellen ve Şimşek Arasındaki Önemli Görüşme

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Yellen bu görüşmeyi Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın marjında gerçekleştirdi.

Ekonomik Politikalar ve Yaptırımlar

Açıklamada, Yellen'ın Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara bağlılığını övdüğü belirtildi. Bu politikaların Türkiye ekonomisinde kayda değer bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun düşüş göstermesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Buna ek olarak, açıklamada "Yellen ve Şimşek, yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gerekliliğini de görüştüler," denildi.