Yemeksepeti 'Türkiye’nin En Sevdiği Marka' seçildi

MediaCat ve Ipsos'un 'Türkiye’nin Lovemark’ları 2025' araştırmasında Yemeksepeti, 'Online Yemek Sipariş Markası' kategorisinde Lovemark seçildi; Lovemark puanını 4 puan artırdı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:11
MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’nin Lovemark’ları 2025 araştırmasının sonuçlarına göre Yemeksepeti, 'Online Yemek Sipariş Markası' kategorisinde yeniden Lovemark unvanını kazandı. Platform bu yıl üçüncü kez Türkiye’nin en sevilen markalarından biri olurken, Lovemark endeksindeki puanını geçen yıla kıyasla 4 puan yükseltti.

Araştırma ve metodoloji

Araştırma, Türkiye’yi temsil eden 2 bin kişilik örneklemle MediaCat öncülüğünde Ipsos tarafından yürütüldü. Çalışma, markaların tüketicilerin zihnindeki ve kalbindeki yerini ölçmek için dört temel kritere odaklandı: zihin payı (akla ilk gelen marka olma), duygusal yakınlık derecesi, beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi ve tüketiciler için vazgeçilmez olma. Bu kriterler belirli ağırlıklarla Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) kullanılarak analiz edildi ve markaların Lovemark skorları hesaplandı.

Marka bağlılığı ve iletişim yaklaşımı

Yapılan açıklamada, Yemeksepeti’nin ödüle layık görülmesinin markanın tüketicilerle kurduğu bağın gücünü bir kez daha gösterdiği vurgulandı. Platformun son dönemde benimsediği 'Keyfin Yerine Gelsin' iletişim yaklaşımının, kullanıcılarla kurulan samimi bağın güçlenmesine katkı sağladığı ve markanın hem sevgi hem de akla ilk gelen marka olma skorlarında istikrarlı yükselişe destek olduğu belirtildi.

Bu güçlü performans sayesinde Yemeksepeti, sektöründeki konumunu pekiştirirken kullanıcıların gözünde tekrar Türkiye’nin En Sevdiği Marka olduğunu kanıtladı.

