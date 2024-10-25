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Yeni Anlaşma ile Somali'de Petrol Aramaları Başlıyor

Bakan Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasında yeni anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:28
Yeni Anlaşma ile Somali'de Petrol Aramaları Başlıyor

Somali'de Yenilikçi Petrol Arama Anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kaan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Somali petrol idaresi arasında imzalanan yeni anlaşmayı duyurdu. Bu anlaşma sayesinde Somali'nin kara alanlarında da petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlanacak.

İşbirliği ve Potansiyel Fırsatlar

Bakan Bayraktar, yapılan bu işbirliğinin yalnızca Türkiye-Somali ilişkilerine değil, bölgedeki enerji dinamiklerine de önemli katkılarda bulunacağını belirtti. Somali'nin zengin yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi, ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli bir destek sağlayacaktır.Gelecek Vizyonu

Bu anlaşma, Türkiye'nin enerji sektöründeki uluslararası işbirliklerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Bakan Bayraktar, TPAO'nun deneyimi ile Somali'nin doğal kaynaklarının daha etkin bir biçimde kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.

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