Yeni asgari ücrette rakam netleşiyor! Bakandan ilk tüyo geldi: İşte masadaki rakamlar

Bakan Işıkhan, milyonlarca asgari ücretli işçinin sabırsızlıkla beklediği 2024 asgari ücrete ilişkin parlamentoda gazetecilere açıklama yaptı. Işıkhan, gazetecilerin sorularına yanıt verdi ve 2024 yılı asgari ücret değerlendirmesini yaptı.

Yeni asgari ücrette rakam netleşiyor! Bakandan ilk tüyo geldi: İşte masadaki rakamlar
Yayın Tarihi:

Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım Kasım ortasında başladı. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında açıklanacak asgari ücret düzeyi yakından takip edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ın 2024 yılında asgari ücrete ilişkin açıklamasına göre Asgari Ücret Belirleme Komitesi çalışmalara başlayacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre ise, Türk İş heyetinden dört işçi de komitede yer alacak.

Yeni asgari ücrette rakam netleşiyor

Bakan Işıkhan, temel prensibin işçileri enflasyona maruz bırakmamak olduğunu söyledi. Işıkhan ayrıca, Bu konuda sosyal diyalog mekanizmaları aracılığıyla çalışmaların devam edeceğini ve sorunun çözümü için çaba sarf edileceğini de ifade etti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi hedefini vurguladı.

Öne Çıkanlar
Erken emeklilik için yeni formül! Toplu para ödeyene anında emeklilik ONAY ALDI Erken emeklilik için yeni formül! Toplu para ödeyene anında emeklilik ONAY ALDI
Turşuyu yedikten sonra suyunu sakın dökmeyin! Vücudunuzdaki bu bölgeler için tam bulunmaz nimetmiş! Turşuyu yedikten sonra suyunu sakın dökmeyin! Vücudunuzdaki bu bölgeler için tam bulunmaz nimetmiş!
Çalışan anneler elini çabuk tutsun! Aralık ayından sonra büyük zam geliyor: Şimdi başvurmayan yandı Çalışan anneler elini çabuk tutsun! Aralık ayından sonra büyük zam geliyor: Şimdi başvurmayan yandı
Çok Okunanlar
Akaryakıtta tarife bir kez daha değişti! Fiyatları gören koşa koşa kaçıyor: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları Akaryakıtta tarife bir kez daha değişti! Fiyatları gören koşa koşa kaçıyor: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları Bu kez kiracılar köşeye sıkıştı! Evde bunu yapan tam 100 bin TL cezayı yiyecek Bu kez kiracılar köşeye sıkıştı! Evde bunu yapan tam 100 bin TL cezayı yiyecek Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Aile Bakanlığından yılda 3 kez yardım ödemesi alabilirsiniz! Bu şarta uyanlara veriliyor: 1.140 TL hesaba yatıyor Aile Bakanlığından yılda 3 kez yardım ödemesi alabilirsiniz! Bu şarta uyanlara veriliyor: 1.140 TL hesaba yatıyor Prefabrik ev yapana devletten destek yağacak! Başvuran 200.000 TL'yi cebine koyacak: Şartlara göz atın Prefabrik ev yapana devletten destek yağacak! Başvuran 200.000 TL'yi cebine koyacak: Şartlara göz atın