Yeni asgari ücrette rakam netleşiyor! Bakandan ilk tüyo geldi: İşte masadaki rakamlar

Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım Kasım ortasında başladı. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında açıklanacak asgari ücret düzeyi yakından takip edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ın 2024 yılında asgari ücrete ilişkin açıklamasına göre Asgari Ücret Belirleme Komitesi çalışmalara başlayacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre ise, Türk İş heyetinden dört işçi de komitede yer alacak.





Bakan Işıkhan, temel prensibin işçileri enflasyona maruz bırakmamak olduğunu söyledi. Işıkhan ayrıca, Bu konuda sosyal diyalog mekanizmaları aracılığıyla çalışmaların devam edeceğini ve sorunun çözümü için çaba sarf edileceğini de ifade etti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi hedefini vurguladı.