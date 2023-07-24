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Yeni bir otomobil almak isteyenler akın edecek! Opel'in o modeli 150 bin TL'ye düştü!

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Yeni bir otomobil almak isteyenler akın edecek! Opel'in o modeli 150 bin TL'ye düştü!
150.000TL fiyatıyla bu ekonomik aracı kaçırmayın. Ekonomik ve güvenli bir sürüşün keyfini çıkarmak için bu fırsatı değerlendirin. Detaylar haberimizde..

Son on yılda yükselen fiyatlar, kullanılmış araba fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve insanların hane bütçeleri üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Ama şimdi uygun fiyatlı araba arayanlar için çok iyi bir fırsat. Ucuza araba sahibi olmak isteyenler için özel araba iyi bir seçenektir.

Ticaret Bakanlığı'nın sattığı araçlar büyük ilgi gördü. Bunlardan biri olan Opel Vectra, 150.000 TL başlangıç ​​fiyatına sahip ve oldukça talep görüyor.

"Opel Vectra Özellikleri ve Teklif Ayrıntıları"

Opel'in o modeli 150 bin TL'ye düştü

Opel Vectra sunum detaylarına bakıldığında, aracın 1997 model, 506.102 km'lik bir kilometreye sahip olduğu görülüyor. Bu araba manuel şanzımana sahip ve 1.998 deplasmana sahip. Araç benzin ve LPG yakıtlıdır. Gaziantep ili takas müdürlüğünde bulunmaktadır.

Bu araç 5607 sayılı kanun kapsamında satışa çıkarılmakla birlikte baz satış fiyatı 200.000 TL, teminat tutarı 20.000 TL olarak belirlendi. Teklif çağrısı için kapanış tarihinin 24 Temmuz 2023 olduğu bildirilirken saat 13:10'a kadar tekliflerin alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu fırsatı kaçırmayın!

 150.000 TL bütçe ile uygun bir otomobil almak isteyenlere yönelik kaçırılmayacak bir fırsat. Ancak alıcının dikkatli olması, aracın geçmişini detaylı bir şekilde araştırması önemlidir.

Ekonomi
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