Yeni E-Ticaret Yasası İle Yerli Firmalara Destek

Tüketicilerin Korunmasını Amaçlayan Yeni Yasa

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yerli e-ticaret platformlarına ihracatta önemli bir destek sağlıyor. Yeni yasayla birlikte, yerli firmaların, uluslararası e-ticaret devlerine karşı rekabet edebilmesi hedefleniyor.

Yerli Firmalara Karşı Dengesiz Rekabet Ortadan Kalkıyor

Yeni düzenleme, yerli e-ticaret firmalarının karşılaştığı dengesiz rekabetin ortadan kaldırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü yerleşik olmayan yabancı e-ticaret platformları, Türkiye'deki vergi yükümlülüklerine tabi olmadıkları için, yerli firmalara oranla avantajlı bir konumda bulunuyorlar.

Ihracatın Artacağı Bekleniyor

Yasa ile birlikte, belirli şartlara uyan e-ticaret platformları, ihracata sağladıkları katkıya göre iyileştirme fırsatlarından yararlanacak. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin 2028'de 375 milyar dolarlık ihracat ve 37,5 milyar dolarlık e-ihracat hedefi doğrultusunda, yerli esnaf ve KOBİ'lerin de yarar sağlaması bekleniyor.

Sınır Ötesi Ticaret İçin Yeni Teşvikler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki değişiklikle, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, yurt dışına ürün ulaştırmasını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli teşvikler sağlanacak. Pazar yerlerinden yapılacak satışlarda, yatırım harcamalarının iki katı kadar lisans ücretinden indirim yapılması planlanıyor.

Büyüyen Sektörde Önemli Hacim Bekleniyor

Yapılan değişiklikler sayesinde, e-ticaret sektöründe 10 milyarlarca dolarlık bir hacim oluşması bekleniyor. Yeni yasanın, yerli e-ticaret firmalarının küresel pazardaki varlığını güçlendirmesi ve rekabet gücünü artırması hedefleniyor.