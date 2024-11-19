Yeni E9 Emisyon Grubu Banknotlar Tedavüle Sunuldu

E9 Emisyon Grubu Yeni Banknotlar Satışta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini açıkladı.

Resmi Duyuru ve Detaylar

TCMB, 1211 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak yeni banknotları duyurdu. Duyuruda, mevcut E9 Emisyon Grubu banknotlarla benzerlik gösteren bu banknotların, yalnızca imzalar açısından farklılık taşıdığı belirtildi.

Yeni Banknotların Özellikleri

Banknotlardaki imzalar; Başkan Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, yeni banknotların boyutları, ön ve arka yüz tasarımları ile genel nitelikleri, önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Tedavül İşlemleri

Yeni tertip banknotlar, mevcut banknotlarla birlikte tedavül edilecek. Bu değişiklik, finansal işlemlerde herhangi bir değişiklik yaratmadan, mevcut sistemle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.