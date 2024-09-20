Yeni İthalat Kontenjanı Düzenlemesi: Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Yağı

Yeni İthalat Kontenjanı Uygulaması

Yağlık ayçiçeği tohumu ile ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve kullanım usulleri belirlendi. Ticaret Bakanlığı, "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımladı ve yürürlüğe girdi.

Başvuru ve Dağıtım Süreci

Tebliğ doğrultusunda, ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 30 Kasım’a kadar yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapan sanayicilere öncelikli olarak dağıtılacak.

Kontenjan Miktarları

Tarife kontenjanı; 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu esas alınarak, bu miktarın ihtiyacına göre yüzde 40 randıman ile ham ayçiçeği yağına dönüştürülerek dağıtılacak. Kontenjan miktarı, yağlık ayçiçeği tohumu olarak kullanılacaksa 1 milyon tonu, ham ayçiçeği yağı olarak kullanıldığında ise 400 bin tonu aşmayacak.

Başvuru Tarihleri ve Koşullar

Başvurular 2 Aralık - 13 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığı’nın resmi web sitesinden yapılabilecek. Kontenjan, belirlenen kriterlere göre yağlık ayçiçeği tohumu veya karşılığı ham ayçiçeği yağı cinsinden dağıtılacak.

İthal Lisansı ve Gümrük Vergisi İndirimleri

Eğer tarife kontenjanı her iki ürüne de talep edilirse, Bakanlığın onayıyla her biri için ayrı ithal lisansı düzenlenecek. İthalatta yalnızca lisansla kayıtlı miktar için indirimli gümrük vergisi uygulanacak.