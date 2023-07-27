Yeni Megane'ın bu modeli peynir ekmek gibi gidecek! Elektrikli araç harikasının fiyatı ortaya çıktı

Sevilen markalardan olan Renault, bugüne kadar satılan 400 binden fazla araç ve kat edilen 10 milyar kilometrenin tecrübesini yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’ye geçirildi. Bunun üzerine yeni model olan Techno lansman özel fiyatıyla satışa çıkartıldı. Özel opsiyonlu fiyatı 1.499.000 TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1.599.000 TL olarak kayıtlara geçti.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin Iconic özelliklerine sahip olurken ilk kullanıcılardan olmak için ön sipariş süreci 1 Ağustos’ta başlatılacak. Başvuru yaparken ön sipariş oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödemeyle beraber siparişler tamamlanacağı belirtildi.





YENİ MEGANE E-TECH

Yüzde 100 elektrikli DNA'sı tasarımı yansıtılırken omuz çizgileri, ön farların yanlarındaki kanatla ve kavisli kaput çizgisi gibi detaylar dikkatleri çekti. 20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi doğrudan crossover dünyasına ait detaylar güçlü yapısıyla güven veriyor.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli toplam 30 litre saklama alanı mevcut olurken bu özelliğe sahip. Bagaj ise 440 litre hacime aittir.