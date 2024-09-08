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Yeni OVP ile Türkiye'nin Maden İhtiyaçları Yerli Kaynaklardan Karşılanacak

Orta Vadeli Program, madencilikte yerli kaynakların kullanımını artırarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:04
Yeni OVP ile Türkiye'nin Maden İhtiyaçları Yerli Kaynaklardan Karşılanacak

Yeni OVP ile İlgili Gelişmeler

Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye’nin maden ihtiyaçlarını yerli kaynaklardan karşılama çabalarını güçlendirecek. Geliştirilen stratejilerle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

İbrahim Halil Kırşan'dan Açıklamalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, madencilik sektörünün Türkiye'nin cari açığının kapatılması üzerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Kırşan, tüm doğal kaynak yönetim sistemlerinin tek bir merkezden yönetilmesi ihtiyacına dikkat çekti.

Kritik Madenler İçin Yeni Stratejiler

OVP, “İthalat Bağımlılığının Azaltılması” başlığı altında maden ve kritik mineral kaynaklarının yerel olarak sağlanmasına yönelik hedefler belirledi. Ayrıca, TOBB’un işbirlikleri ile uluslararası yatırımlar artırılacak.

Etkileri ve Gelecek Perspektifi

Kırşan, madencilik faaliyetlerinin ‘kamu yararına’ tanımlanmasının sektörün sorunlarını azaltacağını belirtti. Düzenlemelerin yatırım ortamını iyileştireceğini ve Kafkasya gibi stratejik bölgelerdeki potansiyelin değerlendirilmesine olanak tanıyacağını da sözlerine ekledi.

Altyapı ve Dijital Dönüşüm

OVP'de yer alan yapay zeka uygulamaları, dijital dönüşüm, lojistik ve altyapının güçlendirilmesine dair maddeler de madencilik sektörü için büyük önem taşıyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin maden ve doğal kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacak.

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