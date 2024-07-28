Yeni Vergi Düzenlemesi: Gelir Artışı ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele

Vergi Düzenlemeleriyle Ekonomik Güçlendirme

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni vergi yasası, ekonomik büyümeyi desteklemek ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla birçok yenilik getiriyor.

Kayıt Dışı Faaliyetlerle Mücadele

Yeni kanunla birlikte, vergi dairesinin bilgisi dışında gerçekleştirilen kayıt dışı faaliyetlerde, vergi ziyaı cezası %50 artırımlı olarak uygulanacak. Bu değişiklik, kayıtdışı ekonominin azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na Yeni Düzenlemeler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) için ise yeni çalışma düzenlemeleri getirildi. GİB personelinin normal mesai saatleri dışında çalıştıkları her saat için ekstra ödeme yapılacak. Bu uygulamanın, bütçeye yıllık 348,6 milyon lira etkisi olacağı öngörülüyor.

KDV İstisnasında Değişiklik

Deniz taşıma araçlarına uygulanan KDV istisnası kaldırılıyor. Bu durumun, yıllık 5,4 milyar lira etkisi olması bekleniyor.

Serbest Bölgelerde Yeni Düzenleme

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin, yurt içindeki satışlarından elde ettikleri kazançlara yönelik vergi istisnası kaldırılacak. Yalnızca bu bölgelerde üretilen ürünlerin yurt dışına satışı, vergi muafiyeti kapsamında kalmaya devam edecek.

Emekli Aylıklarına Dair Düzenlemeler

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak belirlenirken, bu durumdan 3,7 milyon kişi etkilenecek. Bu uygulamanın 2024 yılı maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak.

Yeni Vergi Gelirleri ve Gelişmeler

Yurt içi asgari kurumlar vergisi düzenlemesi ile 62 bin mükellefin etkilenmesi ve yıllık 70 milyar lira ek gelir elde edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, yurt dışına çıkış yapan vatandaşlara uygulanacak harcın 500 liraya çıkarılması planlanıyor ve bu uygulamanın yıllık gelir etkisi 4,3 milyar lira olarak tahmin ediliyor.

Tüm bu düzenlemeler, Türkiye'nin vergi sistemi ve ekonomi üzerindeki etkileri ile birlikte, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir dönüm noktası oluşturacak.