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Yeni Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Meclis'ten Geçti

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeler, vergi ve sosyal güvenlikte önemli değişiklikler getiriyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 02:34
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 02:34
Yeni Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Meclis'ten Geçti

Yeni Kanun Teklifi Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeren kanun teklifini onayladı. Bu yasa ile birlikte, yurt dışına yapılan çıkışların harcı 500 liraya yükseltilirken, her yıl yeniden değerleme oranında artış yapılması planlanıyor.

Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri

Yeni düzenleme ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklikler yapılacak ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin oranı %15 olarak belirlenecek. Belirlenen oran miktarı, asgari kurumlar vergisi oranını aşan hallerde uygulanmayacak.

Yeniden Yapılandırma ve Vergi Ertelemesi

İşletmelerin yeniden yapılandırılması sırasında vergi ertelemesi uygulanacak. İşletmeler arasındaki devri etkilemeyecek şekilde kazanç veya zarar hesaplanacak.

Yurt Dışına Çıkış Harcı Artıyor

Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında yapılan değişiklik ile, yurt dışına çıkan vatandaşlardan alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltilecektir. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenecektir.

Yeni Maddeler Ekleniyor

Uygulanan düzenlemelere ek olarak, Kamu İhale Kanunu'nda özel vergileme halleri hüküm altına alınacak ve çeşitli düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca, hakim ve savcılara ek tazminatlar da belirlenecek.

Bu yeni düzenlemelerin yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi hükümleri ise 2024 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

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